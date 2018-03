Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat, vineri, in „optimile” probei de dublu de la Miami, dupa ce au caștigat meciul cu perechea Julia Goerges / Bethanie Mattek-Sands, scor 7-6(3), 7-6(6).

- Perechea romana compusa din Simona Halep si Irina-Camelia Begu a debutat cu dreptul in proba de dublu feminin a turneului WTA de la Miami (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari. Cele doua reprezentante ale tarii noastre au invins vineri, in primul tur, cu scorul de 7-6 (3), 7-6 (6),…

- Perechea alcatuita din romanul Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat vineri in turul secund al probei masculine de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, in urma victoriei obtinute in doua seturi, 6-1, 7-6…

- Organizatorii turneului de la Miami au anunțat orele de start ale meciurilor disptutate de Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu. Cele trei romance vor evolua la dublu. In jurul orei 20:00, Simona și Irina vor face pereche in meciul cu Julia Goerges și Bethanie Mattek-Sands in debutul turneului…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) a fost invinsa de cuplul Timea Babos (Ungaria)/Kristina Mladenovic (Franta), cu 6-4, 6-3, marti, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California),…

- Perechea formata din jucatoarea romana Monica Niculescu si cehoaica Andrea Hlavackova s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa 6-2, 7-5 cu cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Zhaoxuan…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si cehoaica Andrea Sestini Hlavackova s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells...

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost invinsa de cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cu 6-1, 5-7, 10-3, vineri, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells (WTA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

- Simona Halep și Irina Begu au pierdut in primul tur al probei de dublu la Indian Wells. Perechea romana a fost invinsa de cuplul Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia) cu 6-3, 1-6, 10-3, joi, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells (WTA), dotat cu premii totale…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si cehoaica Andrea Sestini Hlavackova s-a calificat, joi, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells...

- Perechea romana Irina Begu/Simona Halep a fost invinsa de cuplul Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia) cu 6-3, 1-6, 10-3, joi, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la...

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), in urma victoriei obtinute joi in doua seturi, 6-3, 7-5,...

- Perechea romana Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul de tenis de la Budapesta (WTA), dupa 7-6 (5), 6-1 cu cuplul Ana Blinkova...

- Perechea romano-olandeza Horia Tecau/Jean-Julien Rojer s-a oprit in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Rotterdam (ATP), dotat cu premii totale de 1.862.925 euro, dupa ce a fost invinsa de cuplul Oliver Marach (Austria)/Mate Pavic (Croatia) cu 6-1, 6-3. Tecau si Rojer, favoritii…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost intrecuta de cuplul sloveno-spaniol Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez, cu 6-2, 6-7 (4), 12-10, joi, in optimile de finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari. …

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Filip Jianu si argentinianul Thiago Tirante s-a calificat fara joc in semifinalele probei de dublu a juniorilor la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al...

- Perechea romana Irina Begu Monica Niculescu a fost invinsa de cuplul rus Ekaterina Makarova Elena Vesnina cu scorul de 6 4, 6 3, miercuri, la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. ...

- Irina Begu si Monica Niculescu s-au oprit in semifinalele probei de dublu de la Australian Open, fiind invinse in doua seturi de perechea rusa Ekaterina Makarova/Elena Vesnina, cap de serie numarul 2, scor 6-4, 6-3. Makarova si Vesnina, castigatoarele editiei ...

- Perechea romano-argentiniana Filip Jianu/Thiago Tirante s-a calificat, marti, la Melbourne, in sferturile de finala ale probei de dublu a juniorilor in turneul de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa 6-2, 6-4 cu cuplul Tristan Boyer (SUA)/Juan Manuel Cerundolo (Argentina).…

- Perechea româna Irina Begu/Monica Niculescu s-a calificat, marti, la Melbourne, în semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-2, 6-0 de cuplul american Jennifer Brady/Vania King. AGERPRES…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Monica Niculescu s-a calificat, sambata, la Melbourne, in sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a profitat de abandonul cuplului Nadia Kicenok (Ucraina)/Anastasia…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a fost invinsa de australienii Sam Groth/Lleyton Hewitt cu 7-6 (2), 4-6, 7-5, sambata, la Melbourne, in turul al doilea al probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open. Tecau si Rojer,…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open,...

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, miercuri, la Melbourne, in runda a doua a probei feminine de dublu a turneului Australian Open, dupa 6-3, 6-3 cu cuplul Katerina Kozlova (Ucraina)/Yulia Putintseva (Kazahstan).

- Perechea romano-olandeza a fost invinsa joi de cuplul Jan-Lennard Struff (Germania)/Viktor Troicki (Serbia), cu 7-6 (5), 6-1.Tecau si Rojer, care erau favoritii numarul doi ai probei, au cedat dupa o ora si 13 minute de joc, in fata unor adversari care nu sunt in prima suta la dublu (Struff…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu a turneului ATP de la Sydney, dotat cu premii totale de 468.910 dolari, dupa 6-3, 7-6 (4) cu columbienii Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. ACTUALIZARE 11 ianuarie,…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6-4, 2-6, 10-5 cu cuplul romano-argentinian Mihaela Buzarnescu/Maria Irigoyen.…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- Perechea formata din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep s a calificat, marti, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa 4 6, 6 4, 13 11 cu alt cuplu romanesc, Irina Bara Mihaela Buzarnescu. Begu…

- Perechea formata din Sorana Cirstea si jucatoarea letona Anastasija Sevastova a fost eliminata, luni, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului Premier de la Brisbane (Australia), desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 894.700 de dolari.

- Perechea formata din Simona Halep si Irina Begu s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen, desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari.