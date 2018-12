Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara vor evolua in calificarile pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 750.000 dolari. Niculescu (31 ani, 99 WTA) o va infrunta in prima runda preliminara pe rusoaica Irina Hromaceva…

- La o zi dupa ce in presa a aparut o declarație a Mihaelei Buzarnescu in care spunea ca nu poate avea o relație de prietenie cu Simona Halep deoarece ”ea e foarte complexa, are mentalitate de invingator”, numarul 1 WTA și a doua cea mai bine clasata jucatoare de tenis din Romania s-au antrenat impreuna.…

- Șase jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal de la Australian Open, totul fiind stabilit pe baza clasamentului WTA dat publicitații in cursul zilei de luni. Simona Halep (1 WTA), Mihaela Buzarnescu (24 WTA), Irina-Camelia Begu (67 WTA), Ana Bogdan (76 WTA), Sorana Cirstea…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va evolua in proba de dublu a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, alaturi de poloneza Alicja Rosolska, si va fi rezerva la simplu. La competitia de la Zhuhai, castigata anul trecut de germanca Julia…

- Nicio romanca n-a ramas in turneul de la Beijing pe tabloul de simplu: Mihaela Buzarnescu a fost eliminata la scor sever, dupa cele doua luni de absenta, de catre Aliaksandra Sasnovici. Impreuna cu Monica Niculescu, "Michi" continua la dublu Romania a ramas fara jucatoare pe tabloul de simplu al turneului…

- Turneul de tenis de la Beijing 2018. Mihaela Buzarnescu a caștigat primul meci de la revenire. Sorana Carstea joaca azi in turul I. ACTUALIZARE. Sorana Cirstea (28 de ani, locul 57 WTA) a fost eliminata in turul I de Kiki Bertens (Olanda, 26 de ani, locul 11 WTA), 2-6, 0-6. In timpul celui de-al treilea…

- Jucatoarele romane de tenis Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu s-au calificat duminica in turul 2 al probei de dublu, din cadrul turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii de 8.285.274 dolari, dupa ce au invins perechea Hao-Ching Chan (Taiwan)/Zhaoxuan Yang (China), capi de serie 8, cu 6-3,…