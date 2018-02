Stiri pe aceeasi tema

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 1 WTA, a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-2, 6-0, pe germana Carina Whitthoeft, locul 52 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al Qatar Open Wozniacki s-a impus in 57 de minute si va da piept in optimi cu Monica Niculescu, locul 92 WTA, sau cu Magdalena…

- Caroline Wozniacki (1 WTA) a trecut de Carina Witthoeft (52 WTA), scor 6-2, 6-0 și o poate intalni in optimile de finala de la Doha pe Monica Niculescu. Monica Niculescu joaca ACUM impotriva Magdalenei Rybarikova. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE AICI și in direct pe Digi Sport. Wozniacki…

- Sorana Cirstea s-a calificat in turul III, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, 7-5, 6-4. Insa, acolo, Cirstea o va infrunta pe Garbine Muguruza, fost lider mondial.știre in curs de actualizare Citește și: Ministrul Eugen Teodorovici, schimbare RADICALA! Cum vrea sa EVITE…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua, miercuri, in jurul orei 15.00, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii de totale de 3.173.000 de dolari. Meciul lui Simona Halep cu rusoaica Ekaterina Makarova, numarul 35 mondial, este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Iata programul romancelor la Doha: Simona Halep – Ekaterina Makarova, nu inainte de ora 15:00 Sorana Cirstea – Elise Mertens, nu inainte de ora 16:00 Monica Niculescu – Magdalena Rybarikova, nu inainte de ora 17:30 Mihaela Buzarnescu – Jelena Ostapenko, nu inainte de…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa 6-3, 6-7 (3/7), 6-0 cu Dominika Cibulkova (Slovacia). In turul al treilea, Garcia, cap de serie numarul sapte, o va infrunta…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA si favorita 8 in calificari, a eliminat-o, luni, pe rusoaica Maria Sharapova, in primul tur de la turneul de tenis Qatar Open. La aceasta competitie mai participa la simplu Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela...

- Monica Niculescu (locul 92 WTA) a invins-o pe Maria Șarapova (locul 41 WTA) și s-a calificat in turul 2 de la Doha ( Qatar), scor 4-6, 6-4, 6-3. Partida a fost de-a dreptul extenuanta pentru cele doua jucatoare, ținand cont ca meciul a ținut doua ore și 40 de minute. Potrivit gsp.ro,…

- Monica Niculescu, locul 99 WTA, venita din calificari, a invins-o pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial si beneficiara a unui wild-card, scor 4-6, 6-4, 6-3, in primul tur al turneului Qatar Open, de la Doha.știre in curs de actualizare Citește și: O lege care va intra in vigoare…

- Monica Niculescu (locul 92 WTA), favorita 8 in calificari, s-a calificat, duminica, pe taboul principal al turneului Qatar Open, competitie de categorie "Premier 5" care se desfasoara in perioada 12-18 februarie. In ultimul tur al calificarilor, Niculescu a trecut de Andrea Petkovic (Germania, locul…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata în sferturile de finala ale turneului WTA Premier de la Sankt Petersburg, fiind învinsa, vineri, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numarul 8 si locul 23 WTA.

- Caroline Wozniacki s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Sankt Petersburg, trecand in turul doi de sportiva rusa Anastasia Potapova, numarul 235 mondial, scor 6-0, 6-1. Pentru Wozniacki a fost primul meci de dupa revenirea pe locul 1 WTA. Prin scorul din Rusia, daneza intra…

- La primul meci dupa revenirea in fruntea clasamentului WTA, Caroline Wozniacki a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Anastasia Potapova (16 ani, locul 235 WTA), beneficiara unui wild card, in runda a doua a turneului de la Sankt Petersburg. Daneza a cedat un singur game si a pus capat partidei dupa…

- Caroline Wozniacki, caștigatoarea de la Australian Open și noul numar 1 mondial din WTA, a avut parte de o primire fastuoasa la Sankt Petersburg, turneul pe cae il joaca in aceasta saptamana. Organizatorii turneului din Rusia au premiat-o pe Wozniacki intr-o ceremonie asemanatoare cu cea de care a avut…

- NEWS ALERT Halep vine la Cluj! Jucatoarele nominalizate in echipa de Fed Cup pentru meciul cu Canada Federația Romana de Tenis a anuntat nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania pentru echipa de Fed Cup, care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 și 11 februarie 2018,…

- Monica Niculescu (99 WTA) a trecut de Zarina Diyas (57 WTA) , scor 6-0, 1-6, 6-4, și s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Taipei. Monica Niculescu a inceput furtunos duelul cu kazaha. Primul set a durat doar 27 de minute și s-a terminat cu un sec 6-0. A urmat un act secund diametral…

- Simona Halep, locul doi mondial, a fost nominalizata, luni, la titlul de jucatoarea lunii ianuarie, fanii putand vota pe site-ul wtatennis.com pana joi.Halep a castigat in ianuarie turneul de la Shenzhen la simplu si dublu si a fost finalista la Australian Open, scrie news.ro. Citește…

- Jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian si Alexandra Dulgheru s-au calificat in optimile turneului ITF de 60.000 de dolari de la Burnie (Australia).Cristian, locul 223 mondial, a trecut in primul tur de britanica Katie Boulter, locul 196 WTA, scor 2-6, 6-3, 7-6 (5), in doua ore si cinci minute,…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Simona Halep a petrecut 16 saptamani pe primul loc mondial, iar…

- Simona Halep a fost spitalizata din cauza deshidratarii pentru cateva ore dupa finala Australian Open, a anuntat ESPN.Potrivit sursei citate, Halep a ramas in spital circa patru ore, inainte de a reveni la hotel, anunța News.ro. Citește și: Calculele REVENIRII: Scenariile prin care…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Astazi, Simona Halep putea scrie una dintre cele mai frumoase pagini din istoria sportului romanesc. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep.

- Patronul de la FCSB a reactionat dur la scurt timp dupa ce Simona Halep si-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA in finala de la Australian Open. Gigi Becali a facut declaratii transante. Va reamintim ca romanca noastra a fost invinsa de tenismena daneza Caroline Wozniacki intr-un meci extrem de tensionat…

- Simona Halep a pierdut finala Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-6, Simona isi pierde iar serviciul. SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI 6-7, 6-3, 4-3, Simona devine favorita, e randul adversarei sa apeleze la medic.…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep, nr. 1 mondial, o infrunta de la 10.30, la Melbourne, pe Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial. Miza este uriașa: primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare si pozitia de numar 1 mondial in clasamentul WTA ce va fi publicat luni.

- Finala Australian Open 2018, Simona Halep - Caroline Wozniacki, se disputa in aceasta dimineata, de la ora 10:30, pe fondul muzical al celebrului hit ABBA, 'The winner takes it all', in direct pe Eurosport si in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro si mediafax.ro.

- Simona Halep (1 WTA) va juca pentru prima data in cariera finala Asutralian Open, unde se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, insa echipamentul in care a evoluat la Melbourne pare sa starneasca mai mult interes. Cotidianul spaniol " El Pais " a publicat un articol in care critica faptul ca liderul…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial.

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…

- Irina Begu si Monica Niculescu s-au calificat, marti, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, de la Melbourne, prima competitie de Mare Slem a anului, dupa ce au trecut de perechea formata din americancele Jennifer Brady si Vania King, scor 4-6, 6-2, 6-0.

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Irina Begu si Monica Niculescu s-a calificat, sâmbata, la Melbourne, în sferturile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a profitat de abandonul cuplului Nadia…

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA si favorita 2, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Tot vineri, letona Jelena Ostapenko, numarul 7 mondial si favorita 7, a fost eliminata in turul trei de jucatoarea din Estonia Anett Kontaveit, locul 33 WTA si cap de serie 32.Wozniacki…

- Victorie romaneasca la Australian Open: Begu si Niculescu avanseaza in proba de dublu. Monica Niculescu și Irina Begu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la Australian Open.Sportivele noastre au trecut dupa un meci complicat de perechea formata din Jessica Moore și Ellen Perez.Scorul…

- Perechea formata din Irina Begu și Monica Niculescu, a zecea favorita, s-a calificat in turul III la Australian Open. Cele doua romance s-au impus in trei seturi in fața perechii formate din Jessica Moore și Ellen Perez, scor 6-3, 3-6, 7-5. Partida a fost una dramatica și a durat 2 ore și 10 minute.…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o fara probleme sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, cu 6 2, 6 2. ...

- Maria Sharapova a reușit sa se califice în turul al doilea la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Tatjana Maria, locul 47 WTA, și mai departe va juca contra jucatoarei Sevastova. Tenismena a afirmat ca nu se teme de nicio jucatorare și ca îi place sa fie provocata. …

- In aceasta noapte a debutat primul turneu de Grand Slam al anului, competitia de la Antipozi. Intrecerea de la Melbourne a adus ceva surprize inca din primul tur, una dintre ele fiind produse chiar de o romanca si anume Irina Begu. In continuare va vom prezenta rezultatele sportivilor din Romania…

- Monica Niculescu, locul 85 WTA, a invins-o pe Irina Begu, locul 40 mondial si cap de serie 6, scor 6-3, 6-2, si s-a calificat in optimile turneului de la Hobart. Tot la Hobart, Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a ajuns in sferturi.Monica Niculescu s-a impus dupa o ora si 24 de minute, anunța…

- Simona Halep iși menține poziția de lider WTA pentru a 14-a saptamana consecutiv. In clasamentul WTA dat publicitații luni, Simona Halep iși pasteaza poziția de lider in topul WTA, cu 6425 de puncte. Indiferent de ce se intimpla in turneul de la Sydney, Simona Halep va fi cap de serie numarul unu la …

- Monica Niculescu, locul 79 WTA si cap de serie numarul 4, a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-0, pe australianca Alison Bai, locul 481 WTA, beneficiara a unui wild card, in primul tur al calificarilor turneului de la Hobart, cu premii de 250.000 de dolari.Pentru a ajunge pe tabloul principal,…

- Maria Sarapova a declarat, joi, dupa ce a obtinut calificarea in semifinalele turneului de la Shenzhen, ca doreste sa ajunga in finala si sa joace impotriva numarului 1 mondial. Simona Halep a raspuns ca nu se gandeste la finala deocamdata, ci la meciul de vineri, cu Irina Begu, din penultimul act al…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza ( 6.135 p), pe 3 aflandu-se daneza Caroline Wozniacki (6.015 p). Locul 4 este ocupat de de jucatoarea…

- Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP, a anunțat astazi ca s-a retras de la turneul de la Abu Dhabi, care se desfașoara in pieroada 28-30 decembrie 2017. Spaniolul și-a justificat retragerea pe baza accidentarii mai vechi de care sufera la genunchi: "Imi pare foarte rau și sunt foarte dezamagit…

- Fostul premier, in varsta de 81 de ani, spera astfel sa-și faca reintrarea in viața politica, obiectivul sau acum fiind un mandat de deputat la alegerile legislative din primavara anului viitor, dar este posibil ca decizia CEDO sa nu vina atat de repede. Primele audiere a avut loc miercuri…