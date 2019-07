Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu (locul 111 WTA) a invins-o astazi, in turneul de Grand Șlam de la Wimbledon, pe jucatoarea germana Andrea Petkovic (69 WTA) cu 2-6, 6-2, 7-5, calificandu-se, astfel, in turul al doilea. Acolo o va intalni peste 2 zile pe belgianca Elise Mertens (locul 21 WTA).

- Simona Halep a declarat ca are nevoie de tratament, insa considera ca a fost norocoasa, pentru ca putea avea parte de o accidentare si mai serioasa. "Piciorul e ok deocamdata, dar trebuie sa fac tratament. Cred ca e un pic intins muschiul din spatele genunchiului, dar si tendonul lui Ahile.…

- "Sunt foarte fericita ca am castigat acest joc, a fost foarte greu. Prima partida de la orice turneu este foarte grea si stiam ca ea joaca bine. A trebuit sa raman concentrata, pozitiva, ca sa pot lupta pana la capat. Trebuie sa fac tratament acum si sa vad in ce stare ma aflu. Am alunecat pe teren…

- Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Mihaela Buzarnescu se vor infrunta in runda a doua a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce Buzarnescu a dispus, luni, de americanca Jessica Pegula cu 6-4, 6-4. Buzarnescu (31 ani, 53 WTA) a obtinut victoria intr-o…

- Simona Halep (7 WTA) a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA) cu scorul 6-4 7-5 și s-a calificat in turul al doilea la Wimbledon Romanca a alunecat si s-a accidentat la glezna stanga la...

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 29 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului Madrid Open, cu premii de peste 7 milioane de euro, trecand in runda inaugurala de australianca Ajla Tomljanovici, numarul 43 mondial.

- Jucatoarele roman de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Niculescu (31 ani, 130 WTA) a trecut cu 6-3, 6-3 de Carolina…

- Jucatoarele roman de tenis Monica Niculescu si Irina Maria Bara au obtinut victorii, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari potrivit Agerpres Niculescu (31 ani, 130 WTA) a trecut…