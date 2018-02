Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu a avut o revenire fabuloasa in primul set al meciului cu Caroline Wozniacki si, mai mult decat atat, a reusit s-o scoata din sarite pe daneza lider mondial. La 4-4, dupa o serie de trei game-uri a romancei, "Caro" a oprit meciul pentru a se certa cu arbitrul de scaun, invocand sunetele…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la Doha dupa ce a invins-o pe letona Anastasija Sevastova, insa a primit o veste proasta dupa victorie. Halep ar fi urcat din nou pe prima pozitie WTA daca Monica Niculescu ar fi invins-o pe Caroline Wozniacki, insa romanca a fost invinsa de daneza.

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, venita din calificari, a fost invinsa, joi, cu scorul de 7-5, 6-1, de daneza Caroline Wozniacki, locul 1 WTA, in optimile de finala ale Qatar Open.Cele doua jucatoare au oferit un prim set spectaculos, cu rasturnari de scor. Wozniacki a condus cu 4-1, Niculescu…

- Sorana Cîrstea a fost eliminata din optimile turneului de tenis de la Doha, dupa ce a pierdut partida cu Garbine Muguruza.Românca a pierdut meciul în doua seturi, cu scorul 0-6, 4-6.Pentru parcursul sau în competiție, Sorana Cîrstea va încasa…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-0, 6-4, de spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha, transmite News.ro . Dupa bunele evolutii din primele doua tururi, jocul Soranei Cirstea…

- Monica Niculescu, locul 92 WTA, a baneficiat de abandonul sportivei Magdalena Rybarikova din Slovacia, locul 18 WTA si cap de serie numarul 14, la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0, calificandu-se in optimi, la Qatar Open.

- Dupa ce a invins-o in runda inaugurala pe Maria Sharapova, Monica Niculescu isi continua aventura la turneul de categorie "Premier 5" de la Doha: a beneficiat de abandonul Magdalenei Rybarikova (Slovacia, 18 WTA), cap de serie numarul 14, la scorul de 6-7 (6), 6-2, 3-0. In optimile competitiei din Qatar,…

- SIMONA HALEP - EKATERINA MAKAROVA LIVE VIDEO ONLINE 2018, LIVE STREAMING DIGI SPORT. Acesta va fi primul meci pentru Simona dupa finala de la Australian Open, pierduta contra Carolinei Wozniacki. Halep nu a jucat in primul tur de la Doha, in timp ce Makarova a trecut de Shuazi Zhang, 7-5, 6-0. Caștigatoarea…

- Cea mai buna jucatoare de tenis din Romania, constanteanca Simona Halep, aflata pe locul doi in lume, a confirmat ca va evolua la turneul WTA Premier 5 Qatar Total Open de la Doha. "Sunt OK, nu mai simt dureri, dar piciorul mai e umflat putinldquo;, declara Simona la plecarea din Romania, ramanand sa…

- Simona Halep, numarul doi mondial, o va infrunta in turul secund pe invingatoarea dintre rusoaica Ekaterina Makarova si chinezoaica Shuai Zhang. Irina Begu va juca in prima runda a competitiei cu australianca Samantha Stosur, Sorana Cirstea va primi replica grecoaicei Maria Sakkari, iar Mihaela…

- Dupa ce Simona Halep (26 de ani) a pierdut in fata danezei Caroline Wozniacki, aceasta este ocupanta locului 2 WTA. Daneza a anuntat faptul ca nu va participa la turneul din Dubai, acest lucru creand un avantaj Simonei Halep.

- Simona Halep a pierdut in acest inceput de an primul loc mondial dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Daneza a ajuns lider mondial, dar se pare ca nu pentru mult timp. Wozniacki a facut o greseala care o poate readuce pe Simona pe primul loc WTA.Citește…

- NEWS ALERT Halep vine la Cluj! Jucatoarele nominalizate in echipa de Fed Cup pentru meciul cu Canada Federația Romana de Tenis a anuntat nominalizarea celor mai bune jucatoare de tenis din Romania pentru echipa de Fed Cup, care va juca la Cluj-Napoca, cu Canada, in zilele de 10 și 11 februarie 2018,…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open.Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne, pe Simona Halep,…

- Wozniacki a trișat în finala cu Simona Halep, disputata sâmbata la Australian Open. Aflata în dificultate dupa ce a pierdut trei ghemuri consecutive, iar scorul era 4-3 pentru Halep în decisiv, Caroline Wozniacki a solicitat time-out medical, vaitându-se de dureri la…

- WTA a publicat noul clasament, actualizat dupa Australian Open 2018, caștigat de Caroline Wozniacki. Dupa ce a invins-o pe Simona Halep și a caștigat primul turneu de Grand Slam, Caroline Wozniacki a urcat pe locul 1 WTA, avand 7.965 de puncte. Pe locul 2 este Simona Halep, cu 7.715 de puncte, iar pe…

- Potrivit sursei citate, Halep a ramas in spital circa patru ore, inainte de a reveni la hotel. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Fostul lider mondial Serena Williams a spus ca a plâns de bucurie dupa ce Caroline Wozniacki a câstigat primul turneu major al carierei, sâmbata, la Australian Open. ”Am fost atât de emotionata, încât nu m-am putut uita. Dar…

- Simona Halep a pierdut meciul cu Caroline Wozniacki dupa un meci echilibrat | 6-7, 6-3, 4-6. Românca a ratat astfel a treia finala de Mare Slem a carierei, precum si titlul de numarul 1 mondial.

- Barbatul care si-a injunghiat fosta sotie intr-o gradinita, arestat pentru 30 de zile. Decizia a fost luata sambata, 27 ianuarie, de magistrații Tribunalului Bucuresti . O educatoare din Bucuresti a fost injunghiata de fostul sot in gradinita in care lucra. Barbatul a injunghiat-o in zona toracelui,…

- Laura Cosoi, rasfațata de socrul ei, inca de la primele ore ale dimineții. De cand a aflat ca este insarcinata, vedeta este rasfațata de toți cei din familia ei, iar aceasta nu ezita sa impartașeasca bucuria cu fanii ei. Laura Cosoi a primit de la socrul ei un buchețel de ghiocei, care i-a facut dimineata…

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Mesajul transmis de Marcel Toader fostei lui soții, Maria Constantin. Afaceristul a facut primele declarații și a vorbit despre decizia de a divorța de artista. Marcel Toader a povestit cum a decis sa divoțeze de artista. Afaceristul și fosta lui soție au ajuns la un punct comun și au mers la notar.…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Catalin Maruța a implinit 40 de ani, iar soția lui l-a surprins cu cel mai frumos mesaj.Andra a postat pe contul de socializare o urare pentru cel care i-a daruit doi copii și alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 10 ani. Andra si Catalin au o relatie frumoasa și doi…

- Halep pierdut finala cu Wozniacki dupa o partida extrem de disputata, incheiata dupa doua ore și 50 de minute, cu scorul de 6-7, 6-3, 4-6. Meciul a fost unul dramatic pentru Simona care afectata de caldura și umiditatea ridicata de la Melbourne, dar și de durerile de la piciorul stang, a cerut…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO STREAM ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2018. Simona Halep joaca, sambata, finala Australian Open 2018, contra danezei Caroline Wozniacki. Partida SIMONA HALEP CAROLINE WOZNIACKI se joaca, sambata, de la ora 10:30, pe Rod Laver Arena din Melbourne…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Simona Halep a ales sa nu participe la turneul de la Sank Petersburg, care este saptamana viitoare, asta dupa ce a ajuns in finala la Australian Open. Acolo o va intalni pe Caroline Wozniacki, maine, de la ora 10:30, in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.RO. Romanca a fost inlocuita la turneul Premier…

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Azi, Simona a susținut antrenamentul inaintea marelui meci chiar pe arena Rod Laver, fiind insoțita Darren Cahill. Romanca a parut intr-o stare destul de buna, fara sa acuze oboseala…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic si epuizant. In finala, Halep se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a trecut…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 6, vor juca sambata, de la ora 10:00, in finala Australian Open 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Pentru Halep, meciul contra lui Wozniacki va fi o premiera la Australian Open. Daneza este singura jucatoare care joaca…

- Ce bani a incasat Halep pentru calificarea in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec…

- Simona Halep va juca pentru prima oara in cariera la Australian Open. Constațeanca a invins-o dramatic in semifinale pe Angelique Kerber, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7. In finala turneului de la Melbourne, Simona Halep va juca cu Caroline Wozniacki din Danemarca.

- Jucatoarea daneza s-a calificat in finala feminina a Openului Australiei, invingand-o pe belgianca Elise Mertens in doua seturi, scor 6-3, 7-6. Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki poate deveni nr.1 mondial daca obține o performanța mai buna decat Simona Halep la Australian ...

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP ANGELIQUE KERBER LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul Simona Halep - Angelique Kerber se joaca pe Rod Laver Arena și este al treilea al zilei. De la ora 2:00, ora Romaniei, va incepe un meci de dublu mixt, Storm Sanders / Marc Polmans - Maria Jose Martinez…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a învins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (Franta), numarul 11 mondial, cu 6-3, 6-2, marti, la Melbourne. Ana Bogdan…

- Simona Halep, vanata de daneza Caroline Wozniacki. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”. Intre romanca și nordica exista o distanța de doar 300 de puncte WTA. ”Toata lumea vrea sa fie numarul 1”, a admis Wozniacki, care spre deosebiore de Halep, a avut trecere la sponsorul de echipament Adidas, fiind…