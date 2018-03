Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep- Oceane Dodin 2-1, in turul 2 la Miami Open. Romanca a caștigat meciul disputat impotriva franțuzoaicei de 21 de ani, Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal din postura de “lucky loser”, in trei seturi: 3-6, 6-3,...

- Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Romanca o va intalni in faza urmatoare pe castigatoarea confruntarii Ajla Tomljanovic (Australia, locul 90 WTA, beneficiara a unul wild card) – Sloane Stephens (SUA, locul 12 WTA, cap de serie 13). Premiul pentru participarea in turul trei pe tabloul de…

- Jucatoarea Monica Niculescu, locul 70 WTA, a eliminat-o, joi, scor 6-3, 6-3, pe sportiva slovaca Magdalena Rybarykova, numarul 18 mondial si cap de serie 18, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory Miami Open.Niculescu s-a impus intr-o ora si 35 de minute. Citește și:…

- Niculescu a trecut in runda inaugurala de Iulia Putinteva din Kazahstan, locul 75 WTA, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc. In turul doi, Niculescu va evolua in compania slovacei Magdalena Rybarikova, favorita 17, care a avut bye in runda inaugurala. Niculescu si Rybarikova…

- Va fi o zi plina de emotii pentru noi, fiindca doua romance vor juca in primul tur la Miami. Irina Begu si Monica Niculescu vor avea parte de meciuri interesante, acesta incercand sa faca pasul catre turul doi. Prima va intra in joc Monica Niculescu. Aceasta va juca pe terenul 9 cu sportiva din Kazahstan,…

- Serena Williams s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells. Fostul lider mondial, care a revenit in circuitul mondial dupa o pauza de 14 luni, a eliminat-o din competitie pe olandeza Kiki Bertens dupa un meci extrem de disputat.

- Fosta numarul 1 mondial Serena Williams, revenita in circuit dupa o absenta de 14 luni, s-a calificat sambata in turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, unde o va intalni pe sora sa mai mare, Venus. Serena, devenita mama pentru prima…

- Sorana Cirstea, numarul 35 mondial, a invins-o, joi, pe Monica Niculescu, jucatoare venita din calificari si locul 71 WTA, scor 6-2, 6-3, si s-a calificat in turul doi al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dotat cu premii in valoare totala de 8.648.508 dolari.

- Sorana Cirstea a invins-o pe Monica Niculescu fara drept de apel, cu 6-2, 6-3, intr-un duel romanesc desfasurat joi, in prima runda a turneului de tenis WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.648.508 dolari. Cirstea s-a impus intr-o ora si 18 minute. Sorana a…

- Irina Begu, locul 36 WTA, s-a calificat in turul doi la Indian Wells, dupa o victorie in trei seturi in fața sarboaicei Aleksandrei Krunic, locul 46 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. In turul urmator o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 5 WTA. Irina a inceput ezitant partida, iar Krunic a condus cu 5-2 in…

- Jucatoarea Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, s-a calificat în turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, trecând în prima runda de sportiva sârba Alexandra Krunic, numarul 47 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1,

- Irina Begu s-a impus intr-o ora si 44 de minute. In runda urmatoare, Begu o va intalni pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie 5. Premiul pentru participarea in turul doi este de 25.465 de dolari si 35 de puncte. Jucatoarea Monica Niculescu, locul 71 WTA, venita…

- Mihaela Buzarnescu, locul 39 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe jucatoarea spaniola Lara Arruabarrena, locul 82 WTA, calificandu-se in turul al doiela al turneului WTA de la Budapesta.Romanca s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 47 de minute…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3. Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) s-a impus, dupa o ora si 13 minute, in fata…

- Monica Niculescu a invins-o pe Sarapova si s-a calificat in turul doi la Doha Jucatoarea Monica Niculescu, locul 92 WTA, a invins-o, luni, pe rusoaica Maria Sarapova, numarul 41 mondial si s-a calificat in turul secund al turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata…

- Monica Niculescu (locul 92 WTA) a invins-o pe Maria Șarapova (locul 41 WTA) și s-a calificat in turul 2 de la Doha ( Qatar), scor 4-6, 6-4, 6-3. Partida a fost de-a dreptul extenuanta pentru cele doua jucatoare, ținand cont ca meciul a ținut doua ore și 40 de minute. Potrivit gsp.ro,…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 1, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii totale de 100.000 de dolari. Buzarnescu a invins-o in turul doi pe sportiva elvetiana Stefanie Voegele, scor 1-6, 6-0, 6-2. In faza urmatoare, romanca…

- Mihaela Buzarnescu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 7-5, pe britanica Naomi Broady, locul 118 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii in valoare de 100.000 de dolari.Buzarnescu s-a impus dupa o ora…

- Simona Halep a jucat ora și jumatate mai mult decat Caroline Wozniacki la Australian Open, iar oboseala poate juca un rol esențial in finala programata sambata, de la ora 10:30 (Romania), pe Rod Laver Arena. In cele șase meciuri disputate pana in finala, numarul 1 WTA a stat pe teren 11 ore și 30 de…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Irina Begu si Monica Niculescu au trecut vineri dimineata de echipa australiana Jessica Moore/Ellen Perez, scor 3-6, 6-3, 7-5, calificandu-se in optimile probei de dublu de la Australian Open. Favoritele 10 nu s-au luptat numai cu jucatoarele locale, ci si cu caldura insuportabila, dar au reusit sa…

- Simona Halep s-a calificat lejer in turul trei la Australian Open. Numarul unu mondial, constanțeanca a invins-o in doua seturi pe canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2,6-2. Simona a incheiat conturile cu sportiva din Canada dupa doar 66 de minute de joc.

- Veste mare de la Melbourne! Ana Bogdan (25 de ani), locul 104 WTA, a reusit, joi, cea mai buna performanta a carierei la un turneu de Mare Slem. Aflata in premiera pe tabloul principal de la Australian Open, romanca s-a calificat in turul III, dupa ce a trecut de Iulia Putintseva, scor 1-6, 6-2, 6-3.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, s-a calificat in turul al treilea al Openului Australiei, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3, pe francezul Gael Monfils, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Jocul s-a disputat pe o caldura sufocata,…

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, nr. 3 mondial, s-a calificat in turul trei la Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, avand nevoie de cinci seturi, 4-6, 6-2, 6-4, 0-6, 8-6, pentru a trece de americanul McKenzie McDonald, un jucator venit din calificari, nr. 186 mondial. …

- Maria Sharapova a reușit sa se califice în turul al doilea la Australian Open, dupa ce a învins-o pe Tatjana Maria, locul 47 WTA, și mai departe va juca contra jucatoarei Sevastova. Tenismena a afirmat ca nu se teme de nicio jucatorare și ca îi place sa fie provocata. …

- Monica Niculescu si Irina-Camelia Begu, favoritele numarul 10, au invins, miercuri, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-2, perechea Mirjana Lucici-Baroni/Andrea Petkovic (Croatia/Germania), calificanu-se in turul al doilea al Australian Open.In faza urmatoare, romancele vor da piept cu echipa australiana…

- Constanteanca Simon Halep, locul 1 WTA si principala favorita de la Australian Open, a avansat ieri in turul doi al primului turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins o cu 7 6, 6 1 pe tanara de 17 ani Destanee Aiava, o reprezentanta a gazdelor clasata pe locul 193 in ierarhia mondiala si beneficiara…

- Garbine Muguruza, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, a invins-o, marti, cu scorul de 6-4, 6-3, pe sportiva franceza Jessika Ponchet, locul 256 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul I al Australian Open. Muguruza s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 24 de minute.In faza urmatoare,…

- Ana Bogdan a reușit sa faca spectacol la Australian Open, dupa ce s-a calificat în turul secund al competiției. Ea a reușit sa o învinga pe numarul 11 mondial, Kristina Mladenovic.Ocupanta locului 104 WTA a obținut victoria în doua seturi, cu scorul 6-3, 6-2.Bogdan…

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, pe Zarina Dias (Kazahstan), locul 60 WTA, calificandu-se in mansa a doua a Australian Open.Partida a durat doua ore si 19 minute. In ultimul game, romanca a avut nevoie de sapte mingi de meci pentru a se impune in…

- Pe langa eliminarile lui Venus Williams și Sloane Stephens, prima zi de la Australian Open a mai produs o surpriza majora: ucraineanca Marta Kostyuk, in varsta de doar 15 ani, a invins-o pe Shuai Peng, favorita 25 de la Melbourne, scor 6-2, 6-2! Kostyuk a trecut de trei tururi de calificari pentru a…

- Mihaela Buzarnescu, locul 56 WTA, s-a calificat, duminica, in turul doi al turneului de Hobart, cu premii de 250.000 de dolari.Buzarnescu a trecut in runda inaugurala de frantuzoaica Alize Cornet, locul 38 WTA si cap de serie numarul 4, scor 6-2, 6-4, dupa o ora si 23 de minute de joc.…

- Jucatoarea Monica Niculescu, numarul 79 mondial, a obtinut, sambata, accederea in turul doi al calificarilor la turneul WTA de la Hobart (Australia), desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 250.000 de dolari.