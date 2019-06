Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu a câstigat turneul ITF pe iarba de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, duminica, dupa ce a dispus în finala de unguroaica Timea Babos cu 6-2, 4-6, 6-3.

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins, joi, in optimile de finala ale probei de simplu, la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro, dar s-a calificat in semifinale la dublu.

- Juan Martin del Potro a fost nevoit sa abandoneze în turneul de la Queen's, deși obținuse calificarea în optimile competiției. Cu dureri resimțite la genunchiul drept, argentinianul are mari dubii în legatura cu participarea la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului.…

- Tenismanul roman Marius Copil a obtinut victorii la simplu si dublu, miercuri, la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro. La simplu, Copil (28 ani, 84 ATP), al treilea favorit, a dispus in turul secund de americanul Mitchell Krueger (25 ani, 186 ATP)…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fost lider WTA, a confirmat luni ca va participa la turneul pe iarba de la Mallorca (Spania), dupa ce s-a refacut in urma leziunii suferite la umar in luna februarie, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro.Citește și: Rareș Bogdan arunca bomba! Dorește…

