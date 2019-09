Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal total la locuința familiei Melencu. Jandarmii venit sa o ia pe sus pe mama Luizei, care a refuzat sa se prezinte la DIICOT București. Procurorii au venit astazi cu mandat, poliție și cu jandarmii. Femeia a inceput sa planga și a țipat cerand sa nu fie luata pe sus. Preț de cateva minute,…

- Anchetatorii au descins acasa la mama Luizei Melencu. Monica Melencu a fost citata ieri la Poliția Caracal, acolo unde anchetatorii i-au cerut sa mearga pentru a i se preleva noi mostre ADN. Femeia refuza categoric sa dea noi probe ADN și ii acuza pe anchetatori ca vor sa planteze probe pentru a…

- Informație devastatoaere in ancheta de la Caracal. Dupa ce au comparat ramașițele din padure cu mostrele ADN prelevate de la mama și tatal Luizei Melencu, anchetatorii au descoperit ca tatal fetei nu este tatal ei biologic. Mama Luizei a vorbit in exclusivitate la Romania TV pe acest subiect si spune…

- Informatie neasteptata din ancheta in cazul Caracal. Procurorii DIICOT merg la familia Luizei cu mandat pentru a putea preleva probe ADN. Mama Luizei face acuzatii grave privind acest aspect. Monica Melencu sustine ca procurorii vor sa spuna ca au gasit alte probe si ca fata este moarta.

- Scene dramatice la Caracal unde are loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu. Mama adolescentei a leșinat, iar jurnaliștii au sunat la 112, conform Antena3. Jandarmii au acordat primul ajutor.Amintim ca reconstituirea in cazul rapirii Luizei Melencu a inceput cu scandal la Caracal. Mama…

- Momente uluitoare se petrec in casa din Caracal, acolo unde anchetatorii refac, pas cu pas, scenele crimelor pe care Ghorghe Dinca le-ar fi comis. In momentul reconstituirii, o politista a jucat rolul Alexandrei Macesanu, iar Dinca a legat-o la maini cu cureaua pantalonilor, așa cum ar fi procedat cu…