- Fostul europarlamentar Monica Macovei il urmeaza pe Gabriel Liiceanu si demisioneaza la randul sau din Grupul pentru Dialog Social. Macovei acuza incalcari ale legii in interiorul asociatiei. “Nu mai exista concordanța intre respectarea legii in interiorul asociației și poziția publica a GDS. Or, respectarea…

- Neintelegerile cu noul presedinte, Andrei Cornea, cele legate de modul in care functioneaza GDS se afla printre motivele demisiei fiilosofului. "Daca in '89-'90 as fi stiut ca urmeaza sa intru intr-un Grup in care mi se va explica candva «importanta culturala» a lui Marx - adica a celui care a instilat…

