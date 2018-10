Stiri pe aceeasi tema

- Un apel al unui grup de eurodeputati, printre care si Monica Macovei, la efectuarea unei anchete independente asupra asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia a fost respins de guvern pe motiv ca este "motivat politic" si ca se incadreaza in eforturile de a "denigra si discredita" investigatia…

- Guvernul a aprobat ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice in cazul cererilor depuse in tara sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare de la data depunerii cererilor, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Noua lege a pensiilor, care se va aplica peste 3 ani a primit miercuri unda verde de la Guvern si urmeaza sa fie dezbatuta de parlamentari. Până în 2021, calculul se păstrează, doar punctul de pensie va fi majorat anual. Iar din 2022, pe măsură ce cresc salariile,…

- Monica Macovei a criticat in termeni duri astazi, in plenul Parlamentului European actiunile Jandarmeriei din timpul protestului din 10 august "Guvernul a lovit cu bastoane romanii in 10 august. Dragnea a...

- Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției, a atacat din nou Guvernul și puterea politica din Romania, in discursul sau din timpul dezbaterii din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania. Pe langa atacurile mincinoase și dezinformarile cu care a obișnuit…

- Romanii vor avea acces la o baza de date comuna ANAF – Casa de Pensii, a anunțat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, miercuri seara, la Antena 3. Ministrul Muncii a spus ca, incepand cu intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor, va fi operationala o baza de date comuna ANAF – Casa Nationala de…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, un act normativ care se refera la garantarea pachetelor de servicii turistice in deplina concordanta cu directiva europeana in domeniu, a anuntat premierul Viorica Dancila, precizand ca "turistul trebuie protejat". "Un act normativ important pe care il vom adopta…