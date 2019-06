Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Statelor impotriva Corupției (GRECO) discuta in aceste zile situația din Romania, iar in raportul care va fi inaintat țarii noastre se va cere desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, pe motiv ca afecteaza independența justiției.Citește și: Lista neagra…

- Raport de o duritate fara precedent pentru România. Potrivit unor surse politice, GRECO se declara foarte îngrijorat de activitatea Secției Speciale și recomanda imperativ Guvernului sa desființeze aceasta ,,anomalie a sistemului judiciar&".

- Grupul statelor impotriva coruptiei (GRECO) a constatat, in timpul sesiunii plenare din iunie, ca din cele cinci recomandari formulate in 2017 in urma procedurii de evaluare ad-hoc a Romaniei, doar una singura a fost implementata, au potrivit G4media. De asemenea, surse politice au subliniat pentru…

- Experții GRECO, organism al Consiliului Europei, se declara foarte îngrijorați de activitatea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor comise de magistrați și recomanda Guvernului sa desființeze aceasta &"anomalie a sistemului

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a sustinut marti ca singura structura de Parchet care nu are nicio legatura cu politicul este Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), iar in cazul in care judecatorii vor spune ca nu e nevoie de aceasta, ar putea fi desfiintata."Sectia…

- Procurorul militar Bogdan Pirlog – cel care a intocmit halucinantul proces-verbal care a stat la baza deschiderii dosarului “10 august” și a participat la protestele organizate de judecatorul Cristi Danileț – și-a depus dosarul de candidatura pentru un post la Secția de Investigare a Infracțiunilor…

- Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție retrage apelul in dosarul judecatorului Damian Dolache, acuzat ca a condus beat, situația fiind similara cu cea in care este judecat Viorel Hrebenciuc.Procurorul de ședința a cerut, din nou, sesizarea CCR privind atribuțiile Secției Speciale,…

- Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie a dispus clasarea dosarului care-l viza, printre altii, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dosar deschis in urma denuntului depus in luna ianuarie de publicatia Luju.ro. Plangerea a fost formulata si impotriva comisarului…