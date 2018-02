Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea l-a criticat in termeni duri pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, dupa ce acesta a anunțat ca a demarat procedurile de revocarea a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.Citește și: GRECO, raport incendiar, in plin scandal politic in Romania: Recomandari in cazul 'responsabililor cu…

- Monica Macovei susține ca prin decizia de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a incalcat separatia puterilor in stat, iar cererea in sine „nu are baza legala si este ilegitima”.

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe ministrul Justitiei, dupa ce acesta a cerut revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. "A facut un proces la televizor, in care s-a autodesemnat avocat al puterii actuale, procuror al acuzarii impotriva lui Kovesi si judecator in acelasi timp", a spus jurnalistul."Nu…

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- Anuntul lui Tudorel Toader l-a scos din minti pe Tudor Chirila. Cererea ministrului Justitiei de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi l-a revoltat pe solistul trupei Vama. Intr-o postare virulenta pe facebook, vedeta ProTV i-a luat apararea sefei DNA si l-a facut praf pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Decizia lui Tudorel Toader de a-i cere presedintelui Klaus Iohannis sa o revoce din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi a creat un cutremur in viata publica. Desi seful statului a anuntat in urma cu cateva minute ca nu ii este clar raportul lui Tudorel Toader, situatia ar putea sa nu stea asa.Mai…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- La putin timp dupa ce ministrul Justiției a cerut joi seara revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, vedeta Antenei 3, Mircea Badea, a avut o reactie virulenta la adresa jurnalistilor care au incercat sa puna intrebari in timpul conferintei de presa desi Tudorel Toader…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…

- Raportul pe care ministrul Justitiei l-a prezentat joi in fata presei este unul extrem de profesionist, ramane de vazut cum se vor desfasura lucrurile pe calea constitutionala si legala, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre."Raportul pe care domnul ministru…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a transmis, joi seara, dupa anuntul ministrului Justitiei, ca isi reafirma pozitia exprimata referitor la Laura Codruta Kovesi si anume aceea ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef DNA.

- Peste 300 de persoane protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Victoria, dupa anuntul lui Tudorel Toader privind cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Oamenii s-au strans la scurt timp, dupa anuntul ministrului Justitiei. Ei protesteaza fata de Guvern si de solicitarea…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Site-ul ministerului Justitiei este blocat, la momentul transmiterii stirii, dupa anuntul lui Tudorel Toader, care a declarat, joi, ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari.

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar afirma ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Trebuie sa stim ca in acest context intern sensibil privind modificarea legilor Justitiei, privind apropierea de finalizare…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- "Nu vreau sa colaborez cu presedintele pe tema Justitiei, pentru ca eu nu am atributii. Aceasta discutie a fost necesara pentru ca eu o cer de un an de zile. Daca Presedintia, Guvernul, Parlamentul nu au o abordare unitara, nu exista o coordonare in toate activitatile noastre pe linie externa (...)…

- Controverse și ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA. Acestea sunt declaratiile lansate la Slatina…

- Pieleanu spune ca ministrul Justiției are o atitudine didactica, iar daca s-ar fi grabit sa ia vreo decizie, ar fi provocat un val de nemulțumire care ar fi putut sa scoata 100 000 de oameni in strada. "Mie mi se pare ca aceasta graba inceata, ca sa zic așa, a ministrului Justiției este una…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca nu a fost surprins de declarațiile procurorului Miahiela Moraru Iorga, facute duminica la Antena 3. „Este o incercare eșuata de lovitura de stat: s-a incercat aducerea la putere prin forța a anumitor persoane. Mi se pare foarte grav. Parlamentul…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Articolele din legile justitiei declarate neconstitutionale de catre Curtea Constitutionala vor fi modificate in Parlament foarte repede, a declarat, duminica seara, la Romania TV, presedintele PSD, Liviu Dragnea.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca Romania a facut progrese remarcabile in privinta statului de drept, iar CE nu va accepta ca Romania sa faca pasi inapoi privind statul de drept. Juncker a ţinut…

- Procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca procurorii DNA iși fac treaba, indiferent de presiuni, ca desi au fost probleme cu unii procurori DNA, dar impotriva carora s-au luat masurile de rigoare. Kovesi a mai accentuat ca instituția pe care o conduce…

- Comisia Europeana le-a raspuns lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce au acuzat-o ca e informata incorect in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.„Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evoluția discuțiilor asupra acestor…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- Anunțul ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la o eventuala propunere de revocare a șefei DNA era așteptata pana la finalul anului, dar suspansul se prelungește chiar și cu mai puțin de 48 de ore inainte de trecerea in 2018. Surse politice precizeaza, pentru STIRIPESURSE.RO, ca decesul…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…

- Dupa o scurta pauza, comisia speciala condusa de Florin Iordache (PSD) a reluat dezbaterile pe propunerile de modificare a Codului penal și Codului de procedura penala. Dezbaterile continua dupa ce, marți, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avertizat ca Executivul are obligația sa adopte o ordonanța…

- Comisia Iordache reia azi dezbaterile asupra modificarilor codurilor penale, initiativa justificata prin transpunerea in legislatia nationala a directivei Parlamentului European si Consiliului UE privind prezumtia de nevinovatie, pe care Romania trebuie sa o duca la capat pana la 1 aprilie 2018. Modificarile…

- Procurorul general Augustin Lazar a afirmat, marti, ca dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. Citeste si: Guvernul il CONTRAZICE pe ministrul…

- „Cat timp este un proiect in dezbatere pe aceeași tema in Parlament, exista o cutuma, Guvernul nu da oug pe aceeași tema”, au afirmat sursele citate. Ministrul Justitiei a declarat in fata comisei Iordache ca Directiva Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie trebuie transpusa, iar…

- "Acest protest al magistraților va fi perceput extrem de dur de presa internaționala in raport cu clasa politica. Sunt absolut convins ca este inca o palma la adresa imaginii Romaniei, in contextul in care New York Times-ul spunea ca inmormantarea regelui se face pe fondul unor grave nemulțumiri…

- Comisia Europeana urmareste indeaproape procesul parlamentar din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, este raspunsul dat de forul european unei intrebari venite din partea TVR

- Joi, comisia a amanat pentru luni dezbaterea si votarea acestor modificari. Inca de la inceputul sedintei de joi a comisiei speciale, PNL si USR au solicitat suspendarea acesteia si au acuzat PSD-ALDE ca, prin modificarile propuse Codurilor penale, se depaseste cu mult cadrul Directivei.…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca "lupta anticoruptie va fi terminata" daca vor intra in vigoare actualele propuneri de modificare si completare a Codurilor penale, existand riscul de a ne intoarce in perioada de dinainte de anul 2004, "cand deciziile din dosare se luau la sediul…

- Parlamentul lucreaza intens la pachetul de legi ale Justiției. In ultimele zile, propunerile depuse de parlamentarii puterii au starnit revolta in sistemul judiciar. Politicienii invoca drepturile omului, dar magistrații spun ca modificarile sunt de fapt „un pretext pentru a elimina capacitatea organelor…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi deschisa va fi fara eficienta, iar lupta cu coruptia nu va mai fi aceeasi. "Atunci cand doresti sa ai…

- Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, este de parere ca modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca la Codurile penale vor priva investigatorii de instrumente eficiente de investigare. Modificarea Codurilor penale ar duce, conform Laurei Codruța Kovesi la o posibila inchidere a DNA. „Vom fi obligați…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi susține ca modificarile aduse legilor Justiției vor ingradi modul in care procurorii iși fac anchetele. Declarația vine dupa ce Curtea Constituționala a decis ca magistrații nu pot exprima puncte de vedere despre cum sunt facte legile și ca ei trebuie doar sa le puna in…