Monica Jitariuc, specialist comunicare: „Peste 95% ne machiem zilnic, de luni până vineri“ La 36 de ani, acum doi ani adica, cu job, copil și multe pe cap, am decis sa-mi continui studiile. Nu voiam ceva musai folositor in cariera, ci, in sfarșit, sa fac ceva doar pentru mine. Cei doi ani de masterat au trecut repede și nu am regretat decizia. A fost cea mai buna decizie pe care am luat-o in ultimii ani – mi-am regasit energii iscoditoare și creatoare, am invațat mult, am devenit și mai curioasa, mi-am mai aranjat din ganduri. Mi-am pus intrebari la raspunsuri pe care le credeam definitive. Mi-am dat seama cat de importante sunt intrebarile bune – uneori mai importante decat raspunsurile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident socant, marti dimineata, intr-o localitate din Bistrita. O tanara a vrut sa-si puna capat zilelor si s-a autoincediat. Fata a ajuns de urgenta la spital, cu arsuri pe 45% din suprafata corpului, potrivit Stiri de Bistrita.ro.

- Fostul iubit al Luizei Melencu spune ca nu a mai fost sunat de procurori din aprilie, de cand a fost reclamata dispariția fetei. Tanarul spune ca tocmai se desparțise de Luiza și ca a incercat sa dea de ea dupa ce fata a fost data disparuta, dar fara succes.„Nu m-a audiat nimeni. Nu am fost…

- In ziua de astazi, tehnologia nu mai este o noutate pentru nimeni, aceasta face parte din viața tuturor, iar rețelele de socializare au devenit cel mai simplu și util mod de a transmite o informație cat mai repede. De acest mijloc de comunicare se folosesc și primarii din Capitala. E drept ca unii…

- FCSB a anunțat de-abia astazi numirea oficiala a lui Narcis Raducan (44 de ani) in funcția de director sportiv. Deși Narcis și-a inceput activitatea in urma cu o saptamana la vicecampioana Romaniei, clubul finanțat de Gigi Becali l-a prezentat pe site-ul oficial in aceasta dimineața. COMUNICAT OFICIAL…

- Protestatarii din Piața Victoriei au aprins luminile telefoanelor, sambata, gestul fiind o reeditare de la protestele uriase generate in ianuarie 2017 de adoptarea OUG 13 de catre Guvern. Imaginile cu zecile de mii de romani cu lanternele de la telefoane pornite au facut inconjurul lumii, gestul…

- O acrobata a cazut de la inalțime in timpul unui spectacol muzical care a avut loc in Grandas de Salime, Spania. Acrobata facea spectacol cu cercul la inalțime. La un moment dat, aceasta și-a pierdut echilibrul și a cazut in gol de la cinci metri inalaime. Inregistrarea video cu momentul a fost difuzata…

- Brigitte Sfat a oferit detalii din intimitatea vieții alaturi de Florin Pastrama. Acesta a dezvaluit care este ritualul pe care il au in fiecare dimineața și seara. Iubirea dintre Brigitte Sfat și Florin pastrama este la cote maxime. Bruneta, care se pregatește de nunta cu Florin Pastrama, a oferit…

- Fotbalistul echipei nationale de tineret a Romaniei, Cristian Manea, a declarat inaintea semifinalei cu Germania de la Campionatul European U21, intr-un interviu acordat site-ului oficial al UEFA si publicat pe canalul de YouTube al FRF, ca el si colegii sai sunt ca "niste frati" si ca pot invinge…