”Ne-a parasit si doamna MONICA GHIUTA. Ne pleaca artistii cu care am crescut. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!” anunța o pagina de Facebook dedicata actorilor romani.

Actorul Marius Rogojinschi scrie, pe Facebook, ”Din ce in ce mai singuri. S-a dus in stele și Monica Ghiuța”.

In 26 iulie, actrița Monica Giuța implinise 79 de ani.

A insumat peste 100 de roluri in teatru, film sau piese radiofonice. A debutat in 1966 in filmul "Vremea Zapezilor", devenind cunoscuta cu rolul de fata batrana din "Toamna Bobocilor"/1975, interpretand roluri de plan doi, in registru dramatic.