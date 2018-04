Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, sambata noapte, urari de bine tuturor romanilor, atat celor care sarbatoresc Pastele, cat si celor care serbeaza Floriile. „Sarbatori fericite! Avem dubla sarbatoare: unii sarbatorim acum Invierea – si le doresc ‘Hristos a Inviat!’…

- Duminica, 1 aprilie, se sarbatoresc Floriile. Cei mai multi romani care isi sarbatoresc onomastica de Florii, in total 334.734 de persoane, poarta numele de Florin, alti 147.328 numele de Viorel, iar 54.759 numele de Florian. Alti 29.777 romani poarta numele Florea, 25.181 raspund la numele Florentin…

- Cu mai bine de o saptamana inainte de Sfintele Sarbatori de Paște, Andra a avut parte de o experiența aparte. Vedeta a povestit ca „vinovat” de faptul ca a stat cu inima stransa timp de trei zile este chiar fiul ei și a explicat și de ce. In cadrul unui interviu, cantareața a dezvaluit și […] The post…

- In dragoste nu se ține cont de reguli și… la fel se intampla și in cazul unei razbunari. Cel mai recent exemplu este al unei romance care l-a pedepsit crunt pe fostul partener, dupa ce a aflat ca a inșelat-o. Aceasta a luat un spay, folosit de obicei de artiștii care fac graffiti, și a […] The post…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov, care si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, i-a șocat pe vecinii lui. Barbatul le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele celor dragi. El susține ca a așteptat ca familia lui sa adoarma, apoi i-a atacat pe […]…

- Monica Gabor și-a regasit fericirea in brațele lui Mr. Pink, un om de afaceri chinez stabilit la Los Angeles. Frumoasa șatena este implicata in afacerile lui și este și o mama vitrega perfecta pentru micul Anthony. Recent, Monica a postat o fotografie in care apare la masa alaturi de logodnicul ei.…

- Caz dramatic in Vaslui. Emine Bigea, o tanara de 16 ani, este de negasit de aproape o saptamana, iar parinții ei sunt disperați. Vestea dispariției fiicei lor au primit-o peste hotare, unde au plecat la munca pentru a-i oferi ei un trai mai bun. Acum, ei se roaga pentru o minune și spera ca fata […]…

- S-au scurs momente de groaza intr-un centru comercial din orașul Kemerevo din Rusia, care a fost cuprins de un incendiu devastator. De la o ora la altul bilanțul a crescut extrem de mult și, potrivit celor mai noi informații, sunt cel puțin 37 de morți, 43 de raniți. Din nefericire, alți 69 de oameni,…

- Dupa aproape doi ani de operații și tratamente chinuitoare, nora lui Helmuth Duckadam poate rasufla ușurata. Maria, in varsta de 36 de ani, mama a trei copii, a primit de curand o veste extraordinara din partea medicilor: s-a vindecat de cancer. (VEZI AICI: FAMILIA LUI HELMUTH DUCKADAM, LOVITA DE NECAZ)…

- Necazurile par sa nu se mai termine pentru “Regele veiozelor”. Dupa ce a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea polițistului Gheorghe Ionescu, Abdullah Ataș și-a pierdut toata averea, iar afacerile lui urmeaza sa fie executate de 19 banci, pentru o datorie de patru milioane de euro,…

- Este o zi neagra pentru reprezentanții fotbalului din Oltenia. Rude, prieteni și foști colegi de-ai celebrului fotbalist Nicolae Tilihoi au mers cu flori și lumanari aprinse in biserica in care a fost deja depus sicriul in care se afla trupul fara viața al sportivului. Printre cei care au sosit deja…

- Gestul facut de Andrei Gheorghe in Biserica Nasterii Domnului din Betleem. Au trecut trei zile de cand s-a aflat vestea trista ca Andrei Gheorghe a murit. Deși anunțul a venit in miez de noapte, regretele și mesajele in memoria sa au inceput sa curga inca de atunci și continua sa fie așternute pe rețelele…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Familia s-a ocupat de toate cele necesare, respectandu-i dorința omului de radio. El nu va fi inmormantat creștinește, ci va fi incinerat. A fost anunțat și locul unde oamenii iși pot lua ramas bun de la el, pe pagina oficiala…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Robert Cimpoieru, in varsta de 22 de ani, fratele vitreg al cantaretei Mira, s-a stins din viatain noaptea de sambata spre duminica in cumplitul accident de circulatie de pe „Drumul Mortii“, asa cum este supranumit Drumul National 66 Targu Jiu - Filiasi.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus mana pe stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”. Este absolut incredibila metoda prin care Vasile Balint, supranumit Sile Camataru, racola victimele. Mafiotul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea ca vor face parte din “familia…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Celebrul actor indian Irrfan Khan sufera de o boala rara. Starul a anunțat ca a fost diagnosticat cu o tumoare neuroendocrina. Boala ii afecteaza sistemul hormonal al organizmului. Maladia este foarte rara, afecteaza doar 35 din 100.000 de persoane. Actorului i-a fost foarte greu sa accepte diagnosticul…

- Șansele ca Michael Schumacher sa-și revina complet sunt foarte mici. Motiv pentru care familia fostului pilot de Formula 1 este la pamant. Chiar și aceste condiții, rudele au hotarat sa expuna colecția impresionata de mașini a ex-campionului mondial la salonul Motorworld din Koln, din vara. Colecția…

- Nu mai e o noutate pentru nimeni ca mulți varstnici de la noi traiesc la limita subzistenței din pensii de mizerie și abia iși duc zilele. Ca multe altele, cititul ramane un lux pentru aceasta categoriei sociala, pentru ca prețul carților ramane unul prohibitiv. Managerul unui magazin din Romania a…

- Un barbat a postat pe pagina lui de Facebook cateva fotografii cu un polițist și o batranica, dar și un mesaj destul de emoționant. Calin Sestras a ținut sa felicite Poliția Romana, pentru gestul de care a dat dovada polițistuș, dupa ce a vazut o batranica care plangea in benzinarie. Totul a avut loc…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. Monica Gabor il iubește ca pe propriul…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- EXATLON 7 martie. Clipe de coșmar a trait unul dintre participanții aflați la indragitul concurs care se filmeaza in Republica Dominicana. In timpul unei probe care s-a desfașurat pe plaja, el s-a accidentat cumplit, iar in ajutorul sau au fost chemați de urgența medicii. EXATLON 7 martie. El e concurentul…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- 2018 pare sa fie anul bebelușilor! S-ar putea sa fie și cazul cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Chiar daca in urma cu doar cateva luni, fostul politician trecea prin clipe grele, dupa ce a fost inchis in urma unei altercații cu un polițist, acum lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune […]…

- Un barbat a fost declarat mort, in urma unui accident rutier, iar cand era pregatit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a socat pe toata lumea. Tanarul a petrecut o noapte intreaga la morga, fiind declarat mort, iar a doua zi, cand trebuia sa-i fie efectuata autopsia, s-a trezit. Familia…

- O familie din județul Buzau iși plange baiatul de 23 de a ani, care a decis ca nu mai poate indura greutațile din viața lui și s-a spanzurat. Rudele și prietenii nu iși revin din șocul trait, iar unii dintre ei sunt de parere ca motivele pe care le-a scris in biletul de adio nu […] The post Ce tragedie!…

- Tuncay, fostul soț al Andreeai Marin, a facut o gafa de proporții și nu a fost menajat de prietenii virtuali. Tyrcul a ridicat un copil de guler, iar in cealalta mana ține telefonul, la care, chipurile, vorbește. „Unii ar putea spune ca ma antrenez sa fiu tatic. Eu o numesc doar multitasking. Ce parere…

- Monica Gabor are un fiu vitreg, de care lumea a aflat abia in timpul sarbatorilor de iarna, dupa ce Irina Columbeanu a postat videoclipuri cu el pe canalul ei de Youtube. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink. Și este o mama model pentru Anthony. De exemplu, ieri, vedeta a participat…

- Portarul Jaime Penedo și fundașul Mihai Popescu au dat like pe Instagram unui filmuleț in care galeria lui Dinamo o injura suburban pe fiica lui MM Stoica. Gestul celor doi fotbaliști dinamoviști vine dupa ce ieri a aparut o alta inregistrare video vulgara, in care legenda din Ștefan cel Mare Florin…

- Destinul Alinei Ciucu a fost frant pe 12 decembrie 2017, dupa ce a fost impinsa sub garnitura de metrou de Magdalena Șerban. Moartea tinerei de 25 de ani a tulburat opinia publica din Romania și comunitatea din satul ei natal, Listeava, județul Dolj, La inmormantarea Alinei Ciucu a participat tot satul,…

- Mama lui Catalin Cazacu a facut primele declarații despre fiul ei, care se afla de mai bine de o luna in Republica Dominicana, la emisiunea Exatlon. Familia este alaturi de sportiv și abia il așteapta sa se intoarca acasa, deoarece ii duc dorul foarte tare. “Catalin se lupta fantastic la Exatlon. El…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- De ceva timp, manelistul Florin Salam a hotarat sa traiasca in discreție pentru a-și proteja familia. Cu toate acestea, artistul este speriat de moarte și susține ca familia sa este in mare pericol, fapt ce il determina sa se simta in nesiguranța in fiecare zi.

- Monica Gabor surprinde pe toata lumea! Romanca s-a lasat filmata alaturi de un baietel pe care il numeste fiul ei si al lui Mr. Pink. Deocamdata vedeta nu a explicat cine este, insa oamenii s-au gandit imediat ca ar fi vorba de copilul lui Mr. Pink dintr-o relatie anterioara.

- Clipe cumplite pentru soția lui Mihai Mitoșeru! La doar cateva luni dupa ce tatal ei s-a stins din viata, vedeta a prmit din nou o veste crunta: bunica ei a murit. Reamintim ca și viața lui Mihai Mitoșeru a fost presarata de numeroase ghinioane de-a lungul timpului, in anul 2000, acesta pierzandu-și…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinale pe nemțoaica Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic. In finala, Simona Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniackiz; Duelul va avea loc sambata,…

- O femeie a fost strangulata in propria locuinta din Cerda. Nenorocirea s-a petrecut sub privirile ingrozite ale fiicei sale, in urma cu trei luni. Dupa multe cercetari, anchetatorii au descoperit cine sunt asasinii si au fost socati cand le-au aflat identitatile.

- Gabriela Firea, actualul primar al Capitalei, are un fiu vitreg cu care nu se intelege deloc. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar 8 luni mai tarziu Gabriela Firea s-a recasatorit, cu primarul localitatii…

- Mihaela Buzarnescu a invins-o in ultimul act, scor 6-2, 6-2, pe ucraineanca Lesia Tsurenko, ocupanta locului 43 in ierahia mondiala. In finala competitiei, Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe belgianca Elise Mertens (36 WTA), care a dispus in cealalta semifinala de Heather Watson (Marea Britanie,…