Monica Gabor a devenit profesoara de engleza pentru imigranti in America

- Kira Hagi este incantata de faptul ca va preda cursuri de actorie. "Momentul acela cand e randul tau sa dai mai departe! Nu a fost ușor sa accept ca sunt adult, sa știți! Cu mult entuziasm ma pregatesc sa inaugurez DALLESGO Kids și sa predau cursul de actorie, dedicat copiilor cu varste intre…

- Meghan Markle și Prințul Harry vor ca bebelușul lor sa fie un „cetațean global” și sa aiba pașaport american pentru a putea petrece in jur de trei – patru luni pe an in strainatate. Ducele și Ducesa de Sussex ar putea aplica pe cetațenie americana pentru fiul lor și sa faca vizite frecvente in țara…

- Ilan Laufer a anuntat ca s-au facut primele demersuri pentru infiintarea unei noi organizatii PSD - Statele Unite ale Americii, PSD California. "Astazi am pus bazele noii organizatii PSD California, una dintre cele mai importante structuri din cadrul constructiei proiectului din Statele Unite…

- Fostul ministru pentru IMM-uri și actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, a anunțat inființarea noii organizații PSD California.''Astazi am pus bazele noii organizatii PSD California, una dintre cele mai importante structuri din cadrul constructiei proiectului…

- Firmele timișene invitate la o noua misiune economica in SUA! Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 7- 17 noiembrie 2019, o misiune economica in Statele Unite ale Americii, la New York și Miami. La misiunile economice organizate de CCIAT la New York, Las Vegas și Los…

- Un elev s-a sinucis dupa ce a fost violat de profesoara sa. Totul s-a intamplat la o școala din Statele Unite ale Americii. Baiatul de 18 ani nu ar mai fi suportat umilința și a decis sa incheie socotelile cu viața.

- MApN a cheltuit in 2018 1,89% din cele 2 procente PIB destinate apararii Ministerul Apararii Nationale a cheltuit anul trecut 1,89 la suta din cele doua procente destinate apararii din produsul intern brut . Este cifra oficiala comunicata de ministrul Gabriel Les care a precizat totodata ca diferenta…