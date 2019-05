Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului „Zilele Maramureșului”, organizat de Consiliul Județean Maramureș, un moment mult asteptat este Maramureș Air Show. Sambata, 18 mai, incepand cu ora 15.00, acest eveniment va fi gazduit de Aeroportul International Maramureș. Despre cine va efectua zboruri cititi AICI. Dupa spectacolele…

- Una dintre cele mai periculoase grupari de spargatori timișoreni a fost prinsa, in urma cu cateva zile, in urma unei operațiuni a trupelor speciale ale Poliției din Slovacia, dupa ce a aruncat in aer un bancomat. Totul s-a intamplat la Bratislava. Timișorenii au fost interceptați in trafic și blocați…

- Unitati ale politiei si jandarmeriei bulgare au fost desfasurate miercuri dimineata intr-un cartier locuit majoritar de romi in orasul bulgar Gabrovo, dupa ce sute de persoane au pornit actiuni violente in acest cartier drept razbunare pentru o agresiune care se presupune ca a fost comisa de trei…

- Codul administrativ, care prevedea si pensii speciale pentru alesii locali, a fost adoptat in iulie 2018, iar grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP, dar si presedintele Klaus Iohannis au formulat obiectii de neconstitutionalitate, acceptate ulterior de CCR care a declarat actul normativ neconstitutional…

- Din 21 pâna în 27 martie 2019, între orele 10:00-12:00 și 19:00-21:00, clujenii vor putea audia poezii recitate de actorii Teatrului Național din Cluj-Napoca, precum și fragmente din spectacolul-concert "Insula" de Ada Milea, dupa Gellu Naum. "Va invitam sa ne…

- Senatul a respins luni, in calitate de Camera decizionala, proiectul de lege initiat de USR de modificare a legilor Justitiei prin care se propune desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor.

- Pensiile speciale ale functionarilor parlamentari ar putea creste. În cazul secretarului general al Camerei Deputatilor, suma poate depasi 16.000 lei. Este cel mai bine platit functionar din Casa Poporului.

- Membrii Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputațilior o vor audia, marți, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, dupa ce aceasta a anunțat ca elevii cu nevoi speciale ar trebui sa aiba clase speciale. Intalnirea membrilor Comisiei pentru drepturile omului cu Ecaterina Andronescu,…