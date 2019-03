Stiri pe aceeasi tema

- Adda traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, care ii este și manager. Cei doi au impreuna un baiețel, iar acum artista face primele declarații despre cum merge casnicia lor. „Ca sot ma menajeazaeste foarte atent cu mine dar ca manager este mai dur, ma cearta. Suntem o echipa este…

- Sotul Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu, a mai fost casatorit in urma cu ani, casnicia fiind una despre care nu se stiu foarte multe detalii. Alexandru Ciucu este casatorit cu artista Alina Sorescu, impreuna cu care formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbi-ul romanesc, dar si unul dintre…

- Agentia care a reprezentat-o timp indelungat, firma californiana ICM Partners, ii cere artistei sa-i plateasca suma de 500 de milioane de dolari, ceea ce i-ar putea pune in pericol lui Celine Dion aproape intreaga avere, estimata in 2018 de revista Forbes, la 430 de milioane de dolari. Se…

- Minodora a trecut prin clipe grele și s-a temut pentru sanatatea fiului sau. Indragita artista a fost speriata de faptul ca in clasa fiului sau sunt 9 copii bolnavi de gripa, așa ca a luat masuri.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat si despre cresterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. Ministrul a precizat ca se va respecta calendarul majorarilor in ciuda atacarii legii la CC, conform Agerpres.ro"Noi ne vom tine…

- Salariul minim pe economie s-a majorat de la 1 ianuarie, dupa ce a intrat in vigoare o Hotarare de Guvern in acest sens. Sunt prevazute si praguri superioare pentru angajatii cu studii superioare si pentru cei din sectorul constructiilor, in anumite conditii.

- "Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franta, pentru limitarea cresterii exagerate a preturilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze piata nationala, in vederea adoptarii de masuri similare, dar care sa nu afecteze consumatorul", se arata intr-un raspuns…

- VOLEI FEMININ: Dupa Penicilina Iasi, s-a mai retras o echipa din Divizia A1 si inca una de Cupe Europene. Echipa Agroland Timisoara, clasata pe locul V in campionatul trecut, a fost nevoita sa se retraga. Decizia a apartinut presedintelui gruparii, Horia Cardos, care tine sa precizeze ca nu e vorba…