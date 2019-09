Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anghel a obținut dimensiuni de invidiat, dupa ce a topit peste 30 kilograme și a reușit sa se mențina in timp. Pentru ca o serie de firme producatoare de pastile de slabit au inceput sa-i foloseasca abuziv imaginea, cantareața vrea sa scrie o carte despre dieta ei, din care sa reiasa clar ca…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in…

- Monica Anghel este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in continuare in greutate. Monica Anghel a revenit astfel la silueta pe care o avea la varsta de 25 de ani. “Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am…

- Monica Anghel a reușit in doi ani de zile sa slabeasca 30 de kilograme și planuiește sa piarda și mai mult in greutate. Acum arata din nou ca la 25 de ani. „Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am facut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit sa ma mențin”, a zis ea, conform Antena…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta. In doi ani de zile, artista a slabit peste 30 de kilograme și intenționeaza sa piarda in…

- Monica Anghel, care va face echipa cu fratele ei mai mic, Alexandru, in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, sambata, 7 septembrie, la Antena 1, este foarte mulțumita de noua ei silueta.

- Alina Pușcaș pare dornica sa invețe mereu lucruri noi. De cand are o afacere cu haine, in care este asociata cu Mihaela Glavan, prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 viseaza sa devina croitor și designer cu acte in regula și-și dorește sa se specializeze intr-unul din orașele…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…