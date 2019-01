Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au marsaluit sambata, 5 ianaurie, prin centrul capitalei ungare, Budapesta, pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea la 400 a numarului…

- Cateva sute de persoane s au adunat, sambata, incepand cu ora 17.00, in Piata Victoriei, protestand impotriva Guvernului si afisand pancarte cu mesajul Uniti, precizeaza Agerpres.Protestul se desfasoara sub sloganul La multi ani, Romania in Europa , participantii fluturand steagurile Romaniei si Uniunii…

- Fosta contracandidata democrata a lui Donald Trump la alegerile prezidentiale, Hillary Clinton, i-a indemnat marti pe americani sa spuna ''Destul!'' si sa voteze la alegerile de la jumatate de mandat impotriva ''radicalismului, intolerantei si coruptiei'' care, in opinia ei, au caracterizat primii…

- Kim Jong Un a primit o invitatie de a vizita Mongolia, a confirmat Ulan Bator, in timp ce un al doilea summit Kim-Trump este in pregatire, dar la o data si intr-un loc care nu au fost inca stabilite, relateaza joi France Presse. Confirmand o informatie a agentiei de presa nord-coreene…

- Stirea cu titlul „Ion Iliescu, atac la Dragnea“, prezentata ieri, la ora 22.00, facea de fapt referire la o declaratie din 2015, nu cum a fost gresit prezentata ca datand de duminica, 14 octombrie. Redactia le cere scuze cititorilor.