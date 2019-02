Mongolia - Locuitorii disperaţi îşi trimit copiii în mediul rural pentru a-i feri de smogul sufocant Mongolia a prelungit vacanta de iarna a elevilor din cea mai friguroasa capitala a lumii, iar numeroase familii si-au trimis copiii la rude in vastele teritorii intinse si vantoase pentru a-i feri de smogul inecacios si de afectiunile respiratorii precum pneumonia, relateaza luni Reuters. Temperatura ar putea cobori luni noaptea pana la minus 32 de grade Celsius in Ulaanbaatar unde locuitorii apeleaza la arderea carbunelui si a deseurilor pentru a se incalzi si contribuie astfel la cresterea concentratiei de particule in suspensie. Denumite PM2,5, acestea depasesc adesea nivelul de 500 mg pe metru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

