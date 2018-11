Monede digitale. Lagarde, șefa FMI, recomandare pentru băncile centrale Platile fara numerar au crescut in ultimii ani, sporind provocarile pentru guverne si banci centrale, iar autoritatile de reglementare sunt ingrijorate in legatura cu monedele digitale si au cerut o supervizare mai stransa. 'Cred ca ar trebui sa luam in considerare posibilitatea emiterii unei monede digitale. Statul ar putea avea rolul de a furniza bani economiei digitale. Avantajele sunt clare. Platile se realizeaza imediat, in siguranta, sunt ieftine si potential semi-anonime, iar bancile centrale isi vor asigura o prezenta importanta in sectorul platilor', a afirmat, miercuri, Christine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Precizari ale ministrului agriculturii privind subventiile pentru fermieri Ministrul Petre Daea, ministrul Agriculturii, în studioul Radio România Actualitați. Foto: Arhiva/ A. Dolea Subventiile pentru micii fermieri vor fi acordate saptamâna viitoare, iar 1 noiembrie si 1 decembrie…

- Canada a devenit, pe 17 octombrie, al doilea stat din lume, dupa Uruguay, care a implementat o legislație ce permite existența unei piețe naționale a marijuanei . Prima zi de dupa legalizare a fost una aglomerata pentru cei care și-au dorit sa cumpere primele grame de canabis legal. Consumatorii acestui…

- Canada, a doua țara din lume care a legalizat marijuana in scop recreativ. Consumul de marijuana in scopuri recreative a fost legalizat in Canada. Adultii vor avea dreptul sa detina 30 de grame, in public. De asemenea, li se va permite sa cultive pana la patru plante in gospodariile lor și sa produca…

- Joi, 18 octombrie, la ora 10.00, in Sala Senat a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, va avea loc lansarea volumului Bancile centrale, criza și postcriza. Romania și Uniunea Europeana incotro?, de Daniel Daianu, aparut de curind la Editura Polirom. Vor vorbi, alaturi de autor: Prof. univ. dr.…

- „Initiativa celor 3 Mari este pe linia Uniunii Europene", a spus Juncker in deschidere. El a salutat prezenta lui Rick Perry, secretarul de stat american pentru Energie, care „adauga ce trebuie la eforturile noastre de dezvoltare". Seful CE a vorbit in limbile engleza, germana si franceza, subliniind…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a redus joi prognoza privind evolutia zonei euro in 2018 si in 2019, ca rezultat al cererii globale mai slabe, a anuntat joi presedintele BCE, Mario Draghi, transmit DPA si Reuters. Institutia cu sediul la Frankfurt estimeaza un avans al economiei zonei euro de 2% anul…

- O cercetare recenta realizata pentru Luno[1], platforma globala care permite tranzactionarea de criptomonede, ofera informații atât captivante, cât și valoroase despre modul în care românii se raporteaza la criptomonede, cunoscute și ca valute digitale, un mijloc de schimb…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, marti seara, ca noul proiect de lege a pensiilor va fi adoptat pana in data de 2 octombrie 2018. El l-a criticat pe seful SRI, Eduard Hellvig, pentru faptul ca „nu ii stapaneste pe cei care au fost in statul paralel”. Totodata, presedintele PSD acuza SRI ca…