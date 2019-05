Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la valoarea de 4,7578 lei, in scadere cu 0,08 de bani (-0,02%), comparativ cu sedinta anterioara, cand moneda unica europeana a fost cotata la...

- Leul s-a depreciat, miercuri, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7620 lei, mai mare cu 0,56 bani (+0,12%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7564 lei. Leul a pierdut teren si in raport cu dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7538 lei pentru un euro, in crestere cu 0,29 bani (+0,06%), fata de sedinta de vineri, cand moneda unica europeana valora 4,7509 lei. De...

- Leul s-a depreciat, marti, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,7564 lei, mai mare cu 0,39 bani (+0,08%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,7525 lei. Leul a pierdut teren şi în raport cu dolarul american,…

- CURS BNR, 18 martie 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7525 lei pentru un euro, in scadere cu 0,44 de bani (-0,09%) fata de cotatia de vineri, cand moneda unica europeana valora 4,7569 lei. CURS BNR, 18 martie 2019. Potrivit BNR, leul a castigat teren si in…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7448 lei pentru un euro, in scadere cu 0,25 de bani (-0,05%) fata de ziua precedenta, cand moneda unica europeana valora 4,7473 lei. Potrivit...

- Leul s-a apreciat miercuri fata de moneda euro, Banca Nationala a Romaniei (BNR) afisand un curs de 4,7408 lei pentru un euro, in scadere cu 2,09 bani (-0,44%) fata de cotatia de 4,7617 lei stabilita in sedinta precedenta. Leul a castigat teren si in fata dolarului american, cursul anuntat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,7594 lei pentru un euro, in scadere cu 0,25 de bani (-0,05%) fata de cotatia de vineri, cand moneda unica europeana valora 4,7619...