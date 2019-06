Calatorii din Viena circula cu autobuze fara sofer

In Viena, oamenii calatoresc, mai nou, cu autobuze fara sofer. Momentan, este vorba doar despre doua astfel de autobuze, miscare ce face parte dintr-un proiect amplu de imbunatatire a transportului in comun in capitala Austriei. Autobuzele circula in cel mai nou si mai modern cartier al capitalei austriece,… [citeste mai departe]