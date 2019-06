Gigantul social media Facebook la vansa propria criptomoneda in cursul acestei luni și va permite angajaților care lucreaza la proiect sa-și ia salariul in noua moneda, potrivit unui raport din The Information. In urma cu aproape un an, compania l-a angajat pe un fost director PayPal, David Marcus, pentru a incepe sa exploreze oportunitațile in utilizarea tehnologiei blockchain, suportul tehnologic pentru criptomonede. De atunci, mai multe publicații internaționale au raportat ca compania iși construiește propria moneda digitala, pe care utilizatorii vor putea sa le stocheze, sa tranzacționeze…