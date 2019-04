Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7611 lei/euro, o crestere de 0,18 - fata de nivelul atins marti. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648 lei. Dolarul american,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7620 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de nivelul atins marti. Francul elvetian a crescut pana la cel mai ridicat nivel din aprilie 2017 pana in prezent. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7564 lei/euro, o crestere de 0,08% fata de nivelul atins luni, scrie news.ro.In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei.…

- Euro ramane la 4,74 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca dupa…

- Euro scade la 4,74 lei, fata de 4,75 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Luni, moneda europeana a atins cea mai scazuta valoare, in fata leului, din 15 februarie 2019. Pe 25 ianuarie, euro a atins cel mai ridicat nivel din istorie in fata leului: 4,7648 lei/euro. Moneda europeana a inceput sa creasca…

- Cursul valutar afisat vineri de Banca Nationala a Romaniei indica o noua depreciere a leului, aproape de nivelul record inregistrat luna trecuta, in timp ce valoarea aurului a mai scazut putin fata de ultimele doua zile.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7546 lei, o crestere de 0,06% fata de nivelul atins vineri. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in...

- Cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou maxim istoric, de 4,7142 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR) Aceasta este a șasea zi de creștere consecutiva, continuând tendința de saptamâna trecuta.…