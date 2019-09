Moneda euro a atins cea mai mare valoare din ultimele patru luni

Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 40 de bani pentru un euro, cu 13 bani mai putin decat ieri.Dolarul american a pierdut un ban si a ajuns la un curs de 17 lei si 75 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand cu data de 18 septembrie 2019, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la infiintarea Societatii de Cultura Macedo – Romana.

- Gramul de aur s-a scumpit marti cu un leu (0,48%), pana la o cotatie de 209,6761 lei, de la 208,6733 lei, cat anuntase luni Banca Nationala a Romaniei (BNR), aceasta fiind din nouo valoare record, arata Agerpres . Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,7322 lei, mai mult cu 0,71…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, incepand cu data de 27 august 2019 Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic monede...

- RECORD ISTORIC. Pretul aurului a trecut pragul de 200 de lei! Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 3,54 de lei (1,78%), pana la valoarea de 202,1739 lei, de la 198,6284 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei. Metalul pretios a mai trecut pragul de 202 de lei in data de 5 octombrie 2012,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7334 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri. Totodata, francul elvetian a ajuns la cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015 pana in prezent, iar aurul a atins cea mai mare valoare din ultimii 7 ani. In plus,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 19 lei și 80 de bani pentru un euro, cu trei bani mai mult decat ieri. Și cotatia dolarului american a crescut cu trei bani și a ajuns la 17 lei si 76 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru marti, 2 iulie, un curs de 20 de lei și 49 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai puțin decat ieri.