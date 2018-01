Stiri pe aceeasi tema

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Presedintele ALDE loveste dur in toti sefii institutiilor de forta. Tariceanu a devoalat ce inseamna pentru el 'statul paralel'. Laura Codruta Kovesi, Florian Coldea si George Maior au fost cei atacati de Tariceanu.Citește…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia UE la 1 ianuarie 2019, ceea ce nu este bine, in conditiile in care nu se vorbeste de prioritatile Romaniei, nici de pregatirile logistice sau de resursa umana si nu se aude vocea Romaniei in politica externa.…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- PACT pentru Romania considera ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a accepta persoana nominalizata de PSD-ALDE pentru pozitia de premier, Viorica Dancila, este cea corecta, "optiunea cea mai putin periculoasa pentru democratia din Romania".Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț…

- Gorghiu a declarat marti, la emisiunea Romania 9, de la TVR 1, ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedinte. "Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca autonomia este cheia rezolvarii problemei pastrarii identitatii etnice, a culturii si limbii maghiare pe pamantul natal. ”La sfarsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia de la Cluj,…

- PNL face apel la responsabilitatea judecatorilor de la Curtea Constitutionala in cazul sesizarilor cu privire la modificarile aduse legilor Justitiei si spune ca pozitia exprimata in plenul CSM de presedintele Klaus Iohannis pentru independenta Justitiei trebuie sprijinita de intreg sistemul judiciar…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, la Romania TV, ca are tot respectul pentru Regele Mihai si considera ca statul roman a onorat statutul acestuia de fost sef de stat, dar Romania este republica, iar Casa Regala este o fundatie. Tudose a explicat ca nu are nicio obiectie pentru ca Fundatia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca prin proiectul de lege privind statutul Casei Regala nu se da niciun ban de la buget, ci se recunoaște un rol monarhiei și instituției. Tariceanu a precizat ca, pana la moartea regelui, Palatul Elisabeta s-a aflat in administrarea Casei…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustin convocarea unui referendum pe tema monarhiei, in contextul simpatiei manifestate de romani fata de Casa Regala la funeraliile Regelui Mihai. Referendumul pentru monarhie ar putea fi convocat simultan…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni ca optiunile sale monarhice sunt cunoscute, dar ca un referendum trebuie precedat de o ampla dezbatere in timpul careia cetatenii sa fie convinsi de utilitatea schimbarii formei de guvernamant. ”Organizarea unui referendum…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu „lacrimi de crocodil” la catafalcul Majestatii sale, afirmand ca „un comunist tot un comunist”. …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma ca parlamentarii ALDE vor continua sa actioneze pentru „a îngradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel”. „Astazi, de ziua Constitutiei, vreau sa reamintesc articolul 61 (1) din Legea fundamentala: 'Parlamentul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Arad, ca in timp ce “e la moda” sa se discute despre corupti si se organizeaza proteste, “lumea vede doar coruptia financiara”, iar “institutiile de forta din Romania din pacate au scapat de sub orice…

- Tariceanu: In pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, cu privire la protestele din tara, ca “in pofida strigaturilor si tipuriturilor din piata, vrem sa intarim independenta justitiei”.…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca reactiile SUA privind pachetul de modificari propuse pentru legile Justitiei ar putea avea la baza “informari superficiale si sumare si de foarte multe ori incomplete”, iar in Romania “nu stam sa ascultam si sa ne conducem dupa…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Presedintele ALDE a explicat luni seara, la Antena 3, de ce a refuzat sa participe la manifestarile organizate de Administratia Prezidentiala cu prilejul Zilei Nationale a României. „Atâta vreme cât presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec în…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni la Parlament ca, in opinia sa, nu ar fi nevoie de mitinguri de sustinere asa cum au anuntat cei de la PSD ca intentioneaza sa faca in zilele urmatoare, relateaza Romania TV."Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Iata comunicatul de presa al DNA: In temeiul dispozițiilor art.75 alin.(1) din Legea nr.303/2004, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, privind statutul judecatorilor și procurorilor, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție cere Consiliului Superior al Magistraturii…

- Comisia juridica va include pe ordinea de zi a primei sale ședințe propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …

- „Cred ca este o zi foarte importanta pentru Romania. De astazi Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare, prin achizitia unui sistem de aparare cu raza lunga, ma refer la sistemul Patriot”, a subliniat Fifor. „Prin votul pe care l-a dat Camera Deputatilor astazi practic putem…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot, ca, incepand de astazi, Romania isi intareste capabilitatile de aparare si de descurajare. „Cred ca este o zi…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Cahul al Republicii Moldova. Fostul președinte al Romaniei le-a transmis acestora ca "unirea dintre cele doua țari se va produce oricum, cu sau fara noi"."La terminarea…

- Motivul explicit al deciziei fostului Suveran nu era precizat în comunicatul de presa remis de Casa Regala. Din document reiesea însa, indirect, ca acesta avea legatura cu stilul de viata a principelui Nicolae. „În calitate de Sef al Casei si Familiei Regale ale…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au depus la Parlament initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat…

- Daca admitem ca exista o putere paralela va trebui sa acceptam si ca exista un guvern paralel. Sau un centru de putere care ia decizii peste capul executivului. O vorba zice ca de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere. Cam asa ar putea fi sintetizata revolutia fiscala despre care se zice ca va fi adoptata…

- Sondajul mai arata ca cetațenii sunt in continuare divizați in privința vectorului geopolitic, nemulțumirea fața de guvernare este in continuare mare, iar președintele Igor Dodon se bucura de cea mai mare incredere a populației.Potrivit sondajului, PSRM ar acumula 50% din numarul respondenților…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Intrebat de o jurnalista ce parere are despre declarațiile lui Tariceanu conform carora forțe subterane conduc Romania și nu lasa Parlamentul și Guvernul sa iși faca treaba, președintele Klaus Iohannis a raspuns, referindu-se la președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu : “Declarațiile acestui…