Mona Lisa, faimoasa pictura de la Luvru, va fi mutata in mod exceptional la mijlocul lunii iulie, pentru cateva luni, in interiorul muzeului, pentru a permite renovarea Salle des Etats in care este expusa, a anuntat cel mai important muzeu din Franta, citat de AFP. Pictura va fi transferata la "o la suta de pasi" distanta in seara zilei de 16 iulie in Galeria Medicis, una dintre cele mai mari din muzeu, si va putea fi admirata din nou in dimineata urmatoare intr-o vitrina climatizata, la fel ca aceea in care fost expusa pana atunci. In incercarea de a gestiona mai bine afluxul de vizitatori (peste…