Momondo: 10 destinatii de calatorie perfecte pentru luna aprilie 2019. Descopera orasele pe care mereu ti-ai dorit sa le vizitezi

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care nu au calatorit in tarile calde si in lunile de iarba, primavara este si mai asteptata si soarele caldut din aprilie este mana cereasca pentru impatimitii de calatorii. Aprlie-mai este perioada ideala pentru calatoriile de weekend, insa si pentru vacante lungi, relaxante, in destinatii…

- Pe masura ce calatoriile devin tot mai accesibile atat ca pret, cat si ca oferta a mijloacelor de transport, este usor sa uitam de impactul pe care il au asupra mediului inconjurator. FlixBus a realizat o lista cu destinatii ecoturistice din care sa te...

- Potrivit unei hotarari a Consiliului Local adoptata joi, Sibiul se va inscrie in competitia European Best Destinations 2020 si va plati o taxa de inscriere de 9.980 de euro, relateaza Agerpres. Orasele care au fost incluse in acest top s-au bucurat de o crestere a numarului de turisti, cu procente cuprinse…

- Mii de australieni au participat sâmbata la proteste care au avut loc în toata țara împotriva sarbatorii naționale care marcheaza sosirea colonialiștilor britanici în 1788, pe care ei o considera o insulta la adresa populației indigene, relateaza AFP.Pentru mulți australieni,…

- Pentru iubitorii de calatorii care se intreaba cum pot vedea cat mai multe destinatii cu cat mai putine resurse financiare si de timp, motorul de cautare Momondo a selectat sase posibile optiuni de vacanta.

- Italianul Diego Fabbrini (28 de ani) nu ar fi deranjat de tirul criticilor pe care Gigi Becali il folosește mai mereu dupa meciurile celor de la FCSB. Dorit de FCSB, dar și de CFR, Fabbrini evita sa numeasca o favorita, dar spune ca nu l-ar deranja tirul criticilor pe care patronul roș-albaștrilor il…

- Daca ai nevoie de inspiratie pentru o noua idee de vacanta in familie, urmatoarea lista de destinatii de pe blogul agentiei de turism Momondo s-ar putea dovedi foate utila. Tine conta insa ca nu este o decizie usoara sa alegi o destinatie de vacanta...

- Anul 2019 aduce 13 zile libere legale, in afara primelor doua zile din ianuarie, dintre care opt sunt in timpul saptamanii. Echipa din spatele motorului de cautare global care compara gratuit oferte de calatorie momondo.ro a verificat datele libere si iti dezvaluie cum poti beneficia de 35 de zile de…