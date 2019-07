Stiri pe aceeasi tema

- In casa lui Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani reținut sambata pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, polițiștii au gasit resturi umane și bijuterii care ar fi aparținut celor doua fete disparute, Alexandra, 15 ani, și Luiza, 18 ani. Polițiștii au descoperit,…

- Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani care ar fi fost ucisa la Caracal, a relatat in apelurile la 112 facute joi dimineața ca ar fost violata de individul care le-a rapit și era legata cu sarma. Dezvaluirea a fost facuta de unchiul fetei, Alexandru Cumpanașu. Alexandru Cumpanașu a povestit ce a vorbit…

- Mama Alexandrei Maceșanu, fata despre care se banuiește ca ar fi fost ucisa de suspectul din crimelor din Caracal, a fost sunata joi de un barbat care i-a spus ca este iubitul fetei și va pleca impreuna cu ea in strainatate. Vineri, ramașițe umane au fost gasite in locuința unui mecanic auto din caracal,…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…

- Mihaela Luiza Melencu, zisa „Lulu”, a disparut in luna aprilie. De aproape patru luni, poliția a cautat-o, dar in zadar. Astazi, in curtea lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, au fost descoperite urme din cadavrele a doua fete. Modul de operare a fost identic. Fata de 19 ani a mers la Caracal, pe 14 aprilie,…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…

- Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de varste apropiate, se intorceau de la Caracal catre localitatile de domiciliu atunci cand s-au urcat in masini, la ocazie, si nu au mai fost vazute vreodata. In gospodaria unui barbat…