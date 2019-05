"Momentul tranzitiei a venit", a afirmat sambata secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-o inregistrare video adresata poporului venezuelan, relateaza AFP. "Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei de la Washington in acest mesaj difuzat pe Twitter. "Puteti avea cele mai inalte exigente fata de institutiile voastre, armata si liderii vostri si sa cereti revenirea democratiei", a continuat el, incheind in spaniola: "Estamos con ustedes" (Suntem alaturi de voi). Opozantul Juan Guaido a lansat din nou un apel partizanilor…