- O femeie de 35 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zapada, si a derapat cu autovehiculul, lovind in plin un copil.

- Un copil de 13 ani a fost ranit grav in noaptea de Ajun si a ajuns la spital, scrie antena3.ro. Acesta fost lovit de o masina condusa de un politist de frontiera. Accidentul dramatic s a petrecut in seara de 24 decembrie, in localitatea Ripiceni. Se pare ca baiatul a traversat fara sa se asigure. Soferul…

- Un copil de numai 1 an a reușit o boroboața de toata frumusețea. El s-a blocat singur in mașina și n-a mai știut sa deschida portierele. Parinții au fost puși intr-o incurcatura grozava. Cheile de rezerva ale mașinii erau in casa, dar locuința era inchisa, iar cheile erau in mașina in care se baricadase…

- Șase oameni, printre care și un copil, au fost nevoiți sa sara de la etajul unui bloc cu doua etaje, dupa ce apartamentul lor a fost cuprins de flacari. Totul s-a petrecut in orașul american Dallas. Printre oamenii care au fost nevoiți sa sara de la etaj s-a aflat și un copil. Din fericire, vecinii…

- O femeie care și-a prins soțul cu amanta i-a ieșit acestuia in cale și a vrut sa-l atace cu o bata de baseball. Intamplare naucitoare in plina strada in orașul columbian Barranquilla. O femeie a fost filmata in timp ce a sarit sa-și atace soțul și mașina in care acesta se afla cu amanta cu o bata…

- Trei tineri au fost raniti sambata, 3 noiembrie, in urma unui accident rutier in satul Scrioastea, judetul Teleorman. Masina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada Ion Alexandrescu din municipiul Constanta. Din primele informatii un copil, pieton, a fost lovit de o masina. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt…

- Un copil in varsta de 12 ani din orașul Bursa, Turcia, a fost atacat de o gașca de caini vagabonzi, in timp ce se intorcea de la școala. Momentul atacului ingrozitor a fost surprins de o camera de supraveghere amplasata in zona.