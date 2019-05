Stiri pe aceeasi tema

- Accident pe DN 64, in comuna Orlești, in județul Valcea. S-a intamplat in urma cu puțin timp, iar in urma impactului au rezultat trei victime. Conform IPJ Valcea, cele doua mașini implicate ar fi circulat pe sensuri opuse și una din ele ar fi virat la stanga fara sa se asigure.

- Un tanar student a fost lovit puternic de un hoț, iar dinții i-au ajuns in plamani. Momentul șocant a fost filmat de camerele de supraveghere. Tanarul de 23 de ani a stat in coma timp de mai multe sa...

- Imagini accident teribil : Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sunt doi morti.foto+video Un accident teribil a avut pe DN1 la ieșirea din Sebeș spre Sibiu. Doua persoane au decedat dupa un impact frontal intre doua autoturisme. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Fapta de ultraj imputata unui sofer care a lovit cu masina un politist local a fost filmata. Agentul a obtinut certificat medico-legal care atesta ca are nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale.

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- Un barbat de 37 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un carambol rutier, lovind cu autoturismul pe care il conducea o alta masina, care a fost proiectata intr-un alt autovehicul.

- Un accident de circulatie cu urmari grave a avut loc, vineri, pe o sosea din zona de vest a tarii. Evenimentul rutier s-a produs in localitatea... The post Accident grav in vestul tarii. Un timisorean de 71 de ani a patruns pe contrasens appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier grav s-a produs vineri, 22 februarie, pe DN 17, in judetul Suceava, pe raza localitatii Ilisesti. Doua masini s-au ciocnit frontal. Momentul impatului a fost transmis in direct pe Facebook. In filmulet se aud tipetele disperate ale victimelor.