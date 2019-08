Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și soțul sau, Cosmin Curticapean, au implinit 4 ani de cand au devenit soț și soție. Cei doi s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Laura Cosoi și Cosmin Curticapean au impreuna o fetița, pe nume Rita, in varsta de 1 anișor. Cu ocazia aniversarii celor 4 ani de la casatorie,…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Cei doi au impreuna o fetița și o casnicie așa cum și-au droit. La patru ani de la nunta, vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj pentru soțul ei. Alaturi de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie…

- Un caz scandalos a avut loc in Republica Moldova, acolo unde un preot a legat un caine din partea din spate a mașinii pe care o conducea și l-a tarat pe șosea. Imaginile surprinse de barbații care au salvat animalul au facut inconjurul internetului, iar explicația data de preot a fost uluitoare.

- Scene ireale petrecute in timpul unei slujbe! Un preot al carui discurs a șocat intreaga asistența este impins de catre o femeie revoltata de vorbele feței bisericești. Momentul a fost filmat de un enoriaș aflat in biserica și postat pe rețelele de socializare ulterior.

- Cantarețul Gabriel Cotabița a facut declarații despre eventualitatea de a avea un copil cu actuala sa partenera de viața, Alina. Gabriel Cotabița, in varsta de 63 de ani, este casatorit cu Alina din anul 2016. Aceasta este cea de-a doua casatorie a celebrului artist. Cantarețul a mai fost casatorit…

- Spui ca-s legende, cu sanziene și crai Frumoasele minciuni ale poeziei, Cine sa mai creada ca noaptea, femeile In roua se scaldau, fara invelișul fustei și iiei ? Iar eu iți raspund ca e adevarat Polenul dragostei intra in ele fertil Chiar vracii spun ca-n noaptea de Sanziene Femeile raman borțoase…

- O situație șocanta la un liceu din Arieșeni a ieșit la iveala. Un profesor de religie ar avea un copil cu o eleva, care era minora in momentul in care a ramas gravida. Scandalul a inceput in urma cu aproximativ un an și jumatate. Un profesor de religie din Arieșeni, a fost banuit de faptul […] The…

- Lili Sandu este in culmea fericirii. Frumoasa actrița a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, manechinul Silviu Țolu, chiar ed ziua sa. Lili Sandu a primit inelul de logodna chiar in ziua in care a implinit 40 de ani. Cei doi indragostiți se aflau in vacanța in Istanbul, iar in timpul unei croaziere,…