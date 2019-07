Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru timișorenii care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara informeaza ca, incepand cu data de 15 iunie, traseele liniilor de tramvai 8 și 9 se vor prelungi pana in Ciarda Roșie. „Tramvaiele de pe cele doua linii vor folosi statiile de urcare/coborare,…

- Timișorenii nu pot folosi automatele de plata cu cardul, celebrele POS-uri, pe toate mijloacele de transport in comun care circula prin oraș. Angajații STPT au reușit sa monteze POS-urile pe 58 de tramvaie, 27 de autobuze scurte, 18 articulate și pe 18 minibuze, dar și pe cele șapte vaporașe.…

- Vești bune pentru persoanele care locuiesc in comua Sanandrei. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, incepand cu data de 3 iunie, vor fi inaugurate doua noi linii metropolitane pentru cei din aceasta comuna. Este vorba despre M41 (Carani – Sanandrei – Timișoara) și M42 (Covaci – Timisoara).…

- Societatea de Transport Public Timișoara a facut un pas important cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor straine care aleg sa circule cu mijloacele de transport in comun. Astfel, incepand din aceasta saptamana, in tramvaie, troleibuze, autobuze și minibuze sunt disponibile informații in privința…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța modificari de trasee, avand in vedere organizarea evenimentului sportiv SportGuru Timișoara 21k, pe raza municipiului Timișoara, duminica, 5 mai. Astfel, intre orele 08:00 și 14:30 anumite linii de tramvai, autobuz și troleibuz vor fi modificate dupa cum…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța calatorii asupra modificarilor liniilor 15, 16, Expres 2, Expres 3 și transportul școlar S3 Sudului. Odata cu finalizarea lucrarilor de pe strada Arieș și, avand in vedere ca pe strada Cluj, tronsonul cuprins intre Pasajul Michelangelo și Surorile Martir…

