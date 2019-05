Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a facut spectacol pe gheața, la un meci de hochei demonstrativ care a avut loc la Soci. Vladimir Putin a jucat intr-un meci de hocjhei cu foștii jucatori ai Ligii Naționale de Hochei la Soci. Pe durata partidei, președintele rus a inscris cel puțin opt goluri, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inscris opt goluri la un meci demonstrativ de hochei, alaturi de fosti jucatori ai National Hockey League in Domul de gheata Bolsoi de la Soci, apoi s-a impiedicat in timp ce saluta spectatorii, scrie The Guardian.

- Președintele american Donald Trump a discutat vineri, timp de mai bine de o ora, cu omologul sau rus Vladimir Putin, printre subiectele abordate fiind posibilitatea unui nou acord nuclear, denuclearizarea Coreei de Nord și situația politica din Venezuela, a informat Casa Alba, potrivit Reuters. Putatoarea…

- Președintele rus Vladimir Putin a câștigat în 2018 mai puțin de jumatate fața de salariul lui din anul anterior, a anunțat Kremlinul, potrivit Moscow Times. Putin a primit 18,7 milioane de ruble (291.000 de dolari) în 2017, a precizat Kremlinul, citat de agenția de stat RIA…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste suveranitatea israeliana asupra Înaltimilor Golan va avea cu siguranta ‘consecinte negative’ asupra regiunii Orientului Mijlociu, în particular asupra conflictului din Siria, a indicat marti Kremlinul, citat de DPA si TASS.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat luni doua legi controversate: una care le permite autoritatilor sa blocheze sau sa amendeze site-urile media care difuzeaza 'stiri false' si alta care sanctioneaza 'ofensele la adresa simbolurilor statului', relateaza AFP. Promulgarea acestor…

- Rusia a reafirmat marti traditionalele sale relatii calduroase cu Austria, tara membra a Uniunii Europene, dupa afacerea de spionaj ce a zguduit relatiile dintre cele doua tari in urma cu cateva luni, relateaza agentia DPA. ''Reuniunea de astazi confirma intensitatea dialogului nostru politic,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat ca tara sa ia in calcul desfasurarea de rachete capabile sa loveasca „teritorii unde se afla centrele de decizie” in cazul in care Statele Unite vor instala noi sisteme de armament in Europa. Intr-un discurs rostit in fata camerelor reunite ale Parlamentului,…