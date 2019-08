Stiri pe aceeasi tema

- O ursoaica si puiul ei sunt aproape calcati cu masina de un sofer nervos pe un drum din Covasna, in zona complexului turistic Balvanyos Resort. Filmarea a fost comentata de peste 200 de persoane, majoritatea criticandu-l dur pe barbatul aflat la volan.

- Un sofer din Baia Mare a avut parte de o experienta neplacuta, duminica dimineata, dupa ce masina sa, pe care o parcase la cativa metri de raul Sasar fara sa traga frana de mana, a ajuns in rau. Martorii care au vazut autovehiculul agatat de peretii de beton de pe marginea raului au sunat de [...]

- Au aparut imagini de pe o camera de supraveghere amplasata pe locomotiva care a lovit autoturismul intre Garbau și Viștea. Garnitura de tren se indrepta spre Oradea in momentul producerii accidentului feroviar. Doi oameni au murit pe loc. Pe imagini se vede cum barbatul care conducea autoturismul forțeaza…

- Patru persoane au fost ranite, in timpul nopții de sambata spre duminica, pe DN1, la intrare in Vladeni, județul Brașov, intr-un accident produs de un tanar care avea permisul suspendat și care a intrat cu mașina pe contrasens, lovind un alt autoturism.Potrivit polițiștilor, un tanar de 21…

- O tanara care se deplasa cu o trotineta a fost lovita in plin, joi, de o mașina la volanul careia se afla o femeie, in București. Momentul a fost surpins de camerele de supraveghere din zona in care s-a petrecut incidentul.

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in orașul Balți.Un echipaj al polițiștilor au incercat sa-i acorde primul ajutor medical, dar fara succes.

- Un barbat și-a pierdut viața, iar o tanara și copilul ei au fost raniți, dupa ce un șofer in varsta de 33 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat c mașina intr-o mulțime ce se afla intr-o stație de autobuze.

- Un batran in varsta de 80 de ani din Londra a fost snopit in bataie de un șofer, in fața soției lui, dupa ce a trecut strada. Momentul a fost filmat de o camera de supraveghere aflata in zona.