- Este vorba despre un avion usor de atac, de tip CASA C-101, folosit pentru antrenamente. Aeronava s-a prabusit in mare in apropierea localitatii La Manga, in jurul orei locale 07.38, potrivit Reuters. Pilotul este un instructor de zbor, au anuntat autoritatile, care precizeaza ca el se afla singur in…

- In clipul video inregistrat de SOHO in 15 august 2019 se pot vedea mai multe obiecte care trec in viteza pe langa Soare, in timp ce luminozitatea acestuia este blocata de catre un disc opac care ii reduce stralucirea. In dreapta Soarelui poate fi vazuta planeta Venus, care este stralucitoare si usor…

- Este stare de alerta in județul Ialomița din cauza unei noi epidemii de Pesta Porcina Africana. Autoritațile sunt in alerta dupa ce au confirmat alte 10 noi focare in 3 localitați din județ. Expuse pericolului sunt complexele de porci din orașul Cazanești, cele mai mari unitați de acest tip din județul…

- O vijelie puternica care s-a abatut aproape o ora peste Brasov a facut prapad. Din fericite, nimeni nu a fost ranit. Sistemul de canalizare a fost depasit de cantitatile mari de apa care carau noroi, crengi si alte resturi intalnite in cale. In plus, mai mulți copaci s-au rupt, provocand pagube materiale.

- Ați fost de curand la Doclin? Daca nu cumva conduceți vreun rover de genul celui care exploreaza planeta Marte nici sa nu mergeti. Pe DJ 585, intre Bocșa și Doclin, craterele neregulate, dar foarte dese, care impodobesc „asfaltul” ofera un peisaj de-a dreptul selenar. Și atunci despre ce…

- Panica intr-un aeroport din Turcia. Pasagerii, care isi asteptau zborurile luni seara, s-au grabit sa iasa din cladire, dupa explozia unei baterei de telefon. Momentul in care oamenii alearga spre iesire, a aparut pe internet.

- O adolescenta in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce leagnul in care se afla s-a rupt la inalțime și ș-a prabușit la pamant. Momentul terifiant a fost filmat, din greșeala, de un martor. Incidentul a avut loc in parcul de distracții din orașul Jizak, din Uzbekistan.