Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile surprinse de o camera de supraveghere amplasata la intrarea in sediul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj. Directorul de investitii, Emil Dodon, a lovit cu palma peste cap o angajata si acum este cercetat pentru infractiunea de lovire, informeaza Realitatea tv.In imaginile…

- Imagini incredibile surprinse de o camera de supraveghere amplasata la intrarea în sediul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj. Directorul de investitii a lovit cu palma peste cap o angajata si acum este cercetat pentru infractiunea de lovire.

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, Emil Dodan (foto) a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, pentru faptul ca și-a lovit cu brutalitate o angajata.

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, dupa ce și-a lovit o angajata. Poliția municipiului Cluj Napoca a dispus printr-o ordonanța penala,…

- Directorul de investiții din cadrul Direcției de Drumuri și Poduri Cluj, din subordinea Companiei Naționale de Infrastructura Rutiera, Emil Dodan (foto) a fost pus sub acuzare de polițiștii clujeni, pentru faptul ca și-a lovit cu brutalitate o angajata.

- O scena desprinsa parca dintr-un film de arte marțiale a avut loc joi dimineața, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata a fost batuta cu bestialitate de un director nervos. Proaspat numit in funcția de director de investiții, Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna.…

- O scena desprinsa dintr-un film de arte marțiale a avut loc in cursul dimineții de joi, la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR. O angajata a fost batuta cu bestialitate de un director nervos.

- Soarta crunta pentru un pieton ucis intr-un accident in Moisei, județul Maramureș. Barbatul a fost spulberat o mașina scapata de sub control de un șofer care circula cu viteza. Incidentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere. Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional! Accidentul…

- Mesaj postat pe Facebook de soția artistului Ruslan Lazarin, casa acestuia fiind calcata de hoți vineri seara, intre orele 22.10 – 22.30: ”Poza asta aș fi vrut sa o vad in ziare și pe facebook macar o data! Nu citeste nimeni statisticile Poliției despre furturi și violuri. Cifre care au in spate munca…

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, trei școli din județ au intampinat probleme: școala gimnaziala Lunca Calnicului, Școala Gimnaziala Șoarș, Școala Granari (Jibert). Cele trei unitați școlare insumeaza un numar de 90 de elevi, care vor recupera orele saptamana viitoare. 199 de posturi de transformare …

- Un meteorit care a cazut in apropierea orasul american Detroit a provocat un cutremur de doua grade pe scara Richter! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care meteoritului cade aproape de periferia orasului.

- Anda Adam face fata cu brio in cadrul show-ului Exatlon, alaturi de alte noua vedete. Desi vedeta a clacat la un moment dat si a inceput sa planga, Andrei Stoica a fost cel care a consolat-o si i-a oferit umarul. Acele imagini au starnit controverse in randul fanilor, care sustin ca intre cei s-ar lega…

- Vulpile au sarit garduri inalte de 2 si chiar 3 metri si au intrat in curtile oamenilor. Cel mai probabil sunt in cautare de hrana. Medicii veterinari ne avertizeza sa fim cu bagare de seama la acest gen de animale. Traiesc intr-un mediu salbatic, iar muscatura lor poate transmite o boala…

- Daca detii un business, una dintre cele mai intelepte decizii pe care le poti lua este sa dotezi sediul cu camere de supraveghere. Acestea te vor ajuta atat prin prevenirea unor fapte reprobabile, cat si prin identificarea faptasilor in cazul unor spargeri sau furturi. In plus, montarea unor camere…

- Scenele terifiante au avut loc intr-una dintre cele mai aglomerate stații ale liniei de metrou. Peronul era plin de oameni in momentul in care victima este impinsa in fața trenului care de abia intrase in stație. Femeia a suferit o fractura de mana, dar martorii și specialiștii spun ca ar fi putut fi…

- Doi tineri romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere din cele 187 conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane.

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs aseara, in jurul orei 19:30, in Dej. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția strazilor Valcele și Crangului, in zona benzinariei OMV din Dej. Din primele informații, un biciclist in varsta de 37 de ani – care venea dinspre Gherla…

- Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a somat in scris instituțiile de invațamant sa renunțe la instalarea mijloacelor de supraveghere video in salile de studii și le-a acordat un termen de 30 de zile pentru racordarea la acestei reguli.

- Un politist din judetul Iasi a fost agresat pe strada de catre un cetatean. Totul s-a intamplat marti dupa-amiaza, in centrul comunei Oteleni. Deocamdata nu se stie ce l-a determinat pe Cezar Marian, un barbat in varsta de 39 de ani, sa-l atace pe politist. Martorii spun ca agresorul se afla in stare…

- Camerele de supraveghere de la statia de metrou Dristor au surprins imaginile șocante când victima a fost împinsa pe sinele de tren de femeia cu tublurari psihice. Din imagini se vede ca dupa ce a fost împinsa în fata metroului, tânara…

- Tanara in varsta de 25 de ani, care a fost gasita moarta la statia de metrou Dristor 1, ar fi fost impinsa de catre o femeie in varsta de aproximatv 45 de ani, atacatoarea fiind cautata la aceasta ora de catre politisti, anunta Politia Capitalei.

- Accidentul de sâmbata seara a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se poate vedea momentul în care neatenția unei șoferițe era sa provoace o tragedie. Evenimentul rutier a avut loc la intersecția dintre strazile Ion Rațiu și Mircea cel Batrân. O șoferița aflata…

- Mihai Gadea a anunțat, in aceasta seara, la ”Sinteza Zilei” ca va da imaginile de pe camerele de supraveghere din Piața Victoriei din momentul incidentului in care a fost implicat un batran. Surpriza insa, primaria are camere care nu stocheaza imaginile. Prin urmare, momentul in care un protestatar…

- Cu toate ca autoritațile județene din vestul țarii au promis ca sunt gata pentru iarna, ninsoarea, anunțata de meteorologi, le-a prins pe picior greșit. Mai multe drumuri din Timiș, inclusiv autostrada A1, in zona Margina, sunt acoperite, in aceasta dimineața, de un strat substanțial de zapada, iar…

- Slobodan Praljak, un fost lider al croatilor-bosniaci, a decedat dupa ce a luat otrava in timpul citirii sentintei in sala Tribunalului Penal International, afirma surse citate de Postul public de televiziune din Croatia. Slobodan Praljak a fost condamnat in 2013 de Tribunalul Penal pentru fosta Iugoslavie…

- Un barbat de 36 de ani a fost retinut, fiind banuit de furtul unui portmoneu din geanta unei doamne, in timp ce aceasta iesea dintr-un magazin din sectorul Ciocana.Victima, o femeie de 44 ani, a alertat politistii, declarand ca i-a fost furat portmoneul cu 2.240 de lei.

- Chiar daca 80 de locuinte sunt sparte in fiecare zi in Romania, multe persoane pleaca de la premisa ca asa ceva nu li se poate intampla tocmai lor. Totusi, pentru ca nu merita sa risti atunci cand vine vorba despre siguranta si confortul familiei tale sau al angajatilor tai (in cazul in care detii…

- Momentul in care un soldat din Coreea de Nord a evadat in Coreea de Sud a fost surprins de camerele de supraveghere de la granita dintre cele doua state. Militarul s-a apropiat de granita cu un vehicul, apoi a coborat si a inceput sa fuga spre Sud. Soldatii comunisti au deschis focul si l-au ranit.…

- In Monitorul Oficial au fost publicate mai multe decizii ale Consiliului de supraveghere din cadrul SOCEP SA. Consiliul de supraveghere din cadrul SOCEP SA, cu sediul in Constanta, Incinta Port, Dana 34, intrunit in sedinta in data de 25.10.2017, in conformitate cu prevederile legale si statutare, a…

- Accident grav, duminica dimineata, pe strada Spiru Haret, langa Scoala nr. 15. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Cauza accidentului este neacordarea de prioritate.

- La discuțiile de la Soci, președintele rus Vladimir Putin a scapat scaunul liderului turc Recep Tayyip Erdogan. Momentul a fost înregistrat si postat pe canalul YouTube – YYT. Incidentul a avut loc în timpul unei conferințe de presa comune dupa discuțiile tripartite Rusia-Iran-Turcia.…

- Granicerii nord-coreeni au fost foarte aproape de militarul care a dezertat in momentul in care au deschis focul asupra acestuia pentru a-l impiedica sa treaca granita. Imagini suprinse de camerele de supraveghere de la granita dintre cele doua Corei au fost date publicitatii.

- Show-ul Victoria’s Secret de la Shanghai a fost marcat de momente mai puțin placute. Potrivit virginradio.ro, peste 50 de modele au defilat pe catwalk, printre ele fiind prezente top-modelele Adriana Lima, Sara Sampaio, Lais Ribeiro sau Bella Hadid, show-ul fiind unul de zile mari.…

- Ar putea sa va intereseze: O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Lovita și abandonata 7.06.2010 La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Si-a ucis copilul 6.06.2010 Accidentul…

- Ar putea sa va intereseze: O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Lovita și abandonata 7.06.2010 La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Si-a ucis copilul 6.06.2010 Accidentul…

- Dinamo a pierdut duelul cu CFR Cluj, 0-2, disputat pe teren propriu, din etapa a 18-a a Ligii I. Din aceasta cauza, conducerea „roș-albilor” i-a aplicat antrenorului Vasile Miriuța o lecție.

- Ar putea sa va intereseze: O mașina ce aparține unei firme de securitate a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident rutier 4.10.2014 Lovita și abandonata 7.06.2010 La Constanța are loc, pentru a cincea oara, simpozionul „Femeia turca din Balcani” 11.06.2010 Si-a ucis copilul 6.06.2010 Accidentul…

- Momentul producerii accidentului de la iesire din Lazu catre Mangalia a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate la o societate din zona. Pe imagini se observa cum un conducator auto vireaza la stanga, iar soferul Daciei Sandero care circula in spate incearca sa evite impactul si schimba…

- Romania ar putea ca anul acesta sa nu mai deschida niciun kilometru de sosea rapida, in afara de cei 15 kilometri din Autostrada Lugoj – Deva, inaugurati in luna martie. Din cauza unor probleme descoperite pe tronsoanele cele mai avansate, Compania de Drumuri refuza sa faca receptia lucrarilor. Luna…

- La un moment dat, un baiat traverseaza soseaua in fuga, iar un tir care venea din sens opus a fost la un pas sa-l loveasca. Din fericire, soferul mastodontului a reusit o frana incredibila, iar micutul a scapat neatins. Totul a fost filmat de un alt sofer, care oprise in spatele autobuzului…

- Doi tineri, colegi de munca și-au pierdut viața noaptea trecuta dupa ce barbatul, in varsta de 29 de ani care se afla la volan nu a oprit la semnul stop. Un Audi Q7 a spulberat pur și simplu mașina condusa de tanarul neatent. Colega lui, care se afla pe locul din dreapta, nu a mai avut nici o șansa…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 Și-au tras antrenor 10.06.2010 Accidentul extrem de grav provocat de neatenția șoferului de 28 de ani, care nu a acordat prioritate noaptea trecuta, intrând în plin, într-un…

- Directorul ANP a dezvaluit in ședința Consiliului de conducere al ANP care sunt cauzele care au dus la erori in aplicarea recursului compensatoriu, solicitandu-le acestora sa fie retinuti in privinta aprecierilor referitoare la implementare. Marian Dobrica sustine ca ar mai putea aparea situatii…

- Fapta femeii a fost suprinsa pe camerele de supraveghere amplasate in supermarketul din Dej, iar imaginile au ajuns pe mana polițiștilor, scrie dej24.ro. Oamenii legii au deschis o ancheta in acest caz și incearca acum sa dea de urma femeii pentru a o trage la raspundere. Citeste si Talharii…

- Un barbat in varsta de 70 de ani, care a fost ranit intr-o explozie care a avut loc vineri dimineata, intr-un bloc de nefamilisti de la Lugoj, din cauza acumularii de gaze de la o butelie de...

- Momentul deflagratiei care a avut loc intr-un bloc din Lugoj a fost surprins de o camera de supraveghere montata in zona. Pe imagini se vede clar momentul in care unul dintre apartamente sare in aer, iar in urmatoarele secunde geamurile de la zeci de locuinte sunt distruse. Explozia a avut…

- Explozia s-a produs vineri dimineața la etajul intai al unui bloc de nefamiliști din cartierul Dragan din Lugoj. In total 10 apartamente au fost afectate și aproximativ 20 de locatari au fost evacuați. Nenorocirea s-a produs din cauza unei butelii defecte, iar proprietarul apartamentului,…

- Dima Bilan a fost dat in cautare de politia din Permi. Nu este vorba despre renumitul interpret, ci despre sosia acestuia. Barbatul, care seamana izbitor cu faimosul artist, a fost surprins de camerele de supraveghere furand lucrurile unei taxatoare de autobuz.