- O femeie din Texas și-a impușcat prietenul foarte bun in cap, din greșeala, in timp ce era intr-o transmisie live pe Facebook. Intregul incident a fost vazut de toți urmaritorii. Inregistrarea video e de-a dreptul șocanta. Tanarul, care era tatal a doi copii, a fost impușcat de prietena…

- O femeie din SUA a reușit sa cante la flaut in timp ce doctorii unei clinici din Texas o operau pe creier.Anne Henry, care a facut cariera din cantatul la flaut, a fost treaza pe tot parcursul intervenției chirurgicale care a avut loc la Spitalul Memorial Hermann din Huston.

- Azi, în jurul orei 07.54, Poliția județului Cluj a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 despre faptul ca într-un apartament din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, are loc un scandal în familie. Ajunși la fața locului polițiștii au avut de a face cu un barbat de…

- Poliția a fost sesizata sambata dimineața despre faptul ca la marginea localitații Iclod a fost gasit un barbat mort. La locul evenimentului s-au deplasat polițiștii, care au constatat decesul unui barbat in varsta de 50 de ani, din localitate. Omul era cioban la o stana și nu era cunoscut cu antecedente…

- Un barbat a fost arestat joi dupa ce a incercat sa intre cu masina in militari dintr-o cazarma, in apropiere de Alpii francezi, fara a face raniti, atac ce survine la mai putin de o saptamana de la atentatul jihadist din sud-vestul tarii ale carui victime au fost inhumate chiar joi, relateaza AFP.…

- Ieri 27 martie, Politia municipiului Baia Mare a fost sesizata ca un baimarean de 33 de ani s-a prezentat la Spitalul Judetean Baia Mare si sustine ca a fost victima unui accident rutier. Din declaratiile acestuia s-a stabilit ca in jurul orei 07.10, in timp ce s-a angajat regulamentar in traversarea…

- Un barbat plimbat pe capota unei mașini in Cluj a fost protagonistul unor scenele inspirate din filmele de acțiune. In urma unui conflict cu un alt șofer, omul a fost acroșat de o mașina și plimbat pe capota, chiar și pe contrasens. Scenele șocante au fost filmate, luni, de un barbat aflat in trafic.…

- Politia din Tempe a facut public miercuri un videoclip al primului accident inregistrat al unui autovehicul fara sofer, in care se arata cum masina Uber nu a incetinit si a lovit mortal o femeie de 49 de ani, relateaza The Guardian.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Un polițist din Vaslui a impușcat, joi, din greșeala, un tanar suspectat de comiterea unei infracțiuni. Victima, in stare grava, a fost transportata de urgența la spital, cu un elicopter. (VEZI ȘI: MIRACOL IN JUDETUL BACAU! UN BARBAT S-A IMPUSCAT IN CAP, DAR A SUPRAVIETUIT. MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU…

- "Am semnat acordul bilateral de incepere a procesului de infratire a Municipiului Iasi cu City of Houston, Texas, impreuna cu omologul meu din Houston, Sylvester Turner", a anuntat primarul Mihai Chirica pe contul sau de Facebook.

- De cateva secunde a avut nevoie un hot din Alba Iulia, marți seara, ca sa fure un telefon mobil de la un barbat. Victima, un barbat din Alba Iulia, a scris o postare pe facebook imediat dupa incident, declarand ca, marți seara, in timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, o persoana…

- Locuitorii unui oraș din Germania au ramas șocați dupa ce intr-o casa a avut loc o crima oribila. Un barbat de origine siriana și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie.

- Un cuplu a facut o descoperire macraba in pereții casei pe care au cumparat-o: ayu gasit ramașițele unei femei care fusese data disparuta acum trei ani. Descoperirea a fost facuta de un cuplu care se mutase recent intr-o casa din Texas. In zidurile locuinței a fost gasit un schelete uman, potrivit thesun.co.uk.…

- Un barbat din Carolina de Nord a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook, ajutat de un selfie stick, scrie digi24.ro.Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma.

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Prentis Robinson, un american in varsta de 50 de ani, si-a transmis in direct propria moarte. Barbatul facea un live pe Facebook cu ocazia zilei sale de nastere in momentul in care a fost impuscat mortal.

- Crima odioasa in raionul Glodeni. Un barbat de 41 de ani a fost gasit fara suflare in propria casa, cu multiple lovituri de cutit. Incidentul s-a petrecut in locuinta victimei din satul Balatina.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.

- Un tanar de 19 ani a ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati cu o plaga inpuscata la nivel abdomenului. Politistii fac cercetari in acest caz pentru a stabili in ce circumstante a avut loc incidentul de vanatoare.

- O femeie in varsta de 20 de ani a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Tanara a fost arestata și risca inchisoare pe viața, scrie Daily Mail. Graciela Paulino din Massachusetts a fost arestata, joi, fiind acuzata de uciderea lui Marc Devoe,…

- O femeie care locuieste in centrul municipiului Arad, pe strada Ion Vidu, a sunat la 112 si a chemat atat Politia locala, cat si agenti ai Politiei Rutiere, reclamand ca un autoturism ii blocheaza iesirea din curte si nu poate merge la spital pentru tratament medical. Femeia a postat si pe…

- Interpreta de muzica populara Adriana Ochisanu a nimerit in vizorul escrocilor. Un barbat din Suceava a creat un profil fals pe Facebook pe numele cintaretei de la noi. Pe pagina era o postare in care se cereau bani pentru un copil bolnav de cancer. Victima escrocilor este un barbat din Timișoara, care…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina in jurul orei 5 dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la mai multe vagoane dezafectate, in Gara de Nord din Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat patru autospeciale de stingere…

- Compania de Transport Public Iași a facut publice imaginile cu momentul injunghierii tanarului de 16 ani intr-un autobuz. Adolescentul, care scuipa cozi de semințe in mijlocul de transport in comun, a fost ranit cu un briceag de un barbat de 46 de ani. Radu Ciocan a fost arestat și este acuzat de lovire,…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Un videoclip live in care se transmiteau imagini cu ''superluna'' aflata pe cerul din Grecia s-a dovedit a fi doar o imagine la care a fost adaugat sunetul vantului. Respectivul clip a fost urmarit de 16 milioane de ori pe parcursul a patru ore....

- Un barbat de 33 ani, din localitatea Cehei, s-a ales cu dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, dupa ce la inceputul lunii ianuarie, a avut un comportament indecent in fata unei copile de 10 ani. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Salaj, fapta a fost sesizata oamenilor…

- Un barbat din Galați a fost pedepsit in cal mai neașteptat mod posibil dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj! Ce a scris acesta și care a fost motivul pentru care s-a trezit imediat cu Poliția la ușa?

- O noua tentativa de omor la metrou. Un barbat a impins o femeie sub tren. Victima, intre moarte si viata. Un italian de 47 de ani a fost arestat, in cursul noptii de vineri spre sambata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a impins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sambata politia…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Un italian de 47 de ani a fost arestat, în cursul noptii de vineri spre sâmbata, la Roma si acuzat de tentativa de omor dupa ce a împins o femeie sub un tren de metrou, a anuntat sâmbata politia italiana, transmite dpa. Incidentul a avut loc vineri, în statia…

- Catalin Cojocaru, jurnalist, a anunțat pe Facebook un incident șocant care s-ar fi intamplat in incinta stadionului Dunarea Calarași. "In urma cu doar cateva minute, in incinta stadionului municipal Dunarea Calarași, a avut loc un o altercație din care a rezultat ranirea prin injunghiere a…

- FOTO: Ruslan Lazarin (Facebook). Aseara, la ora 22.31, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns prin efracție intr-o locuința de pe raza municipiului Focșani, de unde au sustras mai multe bunuri. Din primele verificari…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Radu Calin Cristea discuta cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac in interviul momentului, transmis LIVE pe DCNews.ro, in aceasta știre, și pe Facebook-ul DCNews. Interviul cu Radu Calin Cristea va fi transmis astazi, 14 ianuarie 2018, de la ora 16:00. Ramaneți pe DCNews pentru a urmari interviul…

- Cruzime fara margini la Constanța. Noaptea trecuta, un batrân a ieșit sa își plimbe cațelul, dar în timp ce animalul s-a îndeparat puțin de stapân, doi indivizi dintr-o mașina aflata în mers, au împușcat cațelul în cap! Din fericire, câinele…

- Un barbat a fost impuscat in timpul unei vanatori care a avut loc in satul Nicolaevca, raionul Sangerei.Victima a murit la spital in ciuda eforturilor doctorilor.La ora 14:00, IGP va organiza un briefing de presa in cadrul careia va oferi mai multe detalii despre acest caz.

- Persoana vatamata a mentionat ca a retinut fizionomia persoanei care i a retras fraudulos banii, iar ulterior, plimbandu se prin cartier, a observat un barbat ale carui trasaturi semanau foarte mult cu cel care aparea in inregistrarile video prezentate de politisti. Acesta l a verificat pe Facebook,…

- ”Situatia de azi este cea mai rea posibila : pentru oamenii care vor si au nevoie sa aiba incredere in Politie, pentru majoritatea covarsitoare a angajatilor corecti si muncitori din Ministerul de Interne , pentru Guvern si pentru PSD - toti avem de pierdut! Carmen Dan trebuie sa plece din…

- Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) a declarat, marti, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze, dupa ce ”Politiei i-au trebuit 48 de ore ca sa iti recunoasca un coleg pedofil la televizor” si ”DGPI a tacut malc”. ”Dupa tragedia…

- Un barbat de 37 de ani, din Barsești, pe fondul unui conflict mai vechi, fiind in curtea locuinței, a avut un conflict verbal peste gard, cu un barbat de 46 ani, din Targu-Jiu, care s-a apropiat de gard cu intenția de a riposta, iar celalalt l-a lovit cu un lemn. Victima este la spital pentru ingrijiri…

- Denis Alibec și-a scos mama și prietenii in oraș. Mesajul transmis de atacant de ziua lui. Denis Alibec a implinit azi 27 de ani. Masivul atacant de la FCSB, care trece prin momente foarte dificile, n-a ezitat sa puna o poza pe rețelele de socializare de la masa pe care le-a oferit-o in oraș mamei,…

- Un barbat de 39 de ani din Chisinau a fost retinut de catre politisti, fiind suspectat de comercializarea drogurilor sintetice pe teritoriul Capitalei. Anterior, acesta a fost documentat pentru cazuri similare.

- Poliția din Texas a gasit un baiat de patru ani încuiat într-un șifonier extrem de mic. Oamenii legii sunt de parere ca copilul statea acolo de câteva ore bune. Momentul șocant a fost atunci când baiatul le-a spus polițiștilor ca singurii lui prieteni sunt șoarecii…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…