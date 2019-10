Stiri pe aceeasi tema

- O bataie in plina strada a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea Murfatlar din județul Constanța, dupa o nunta aranjata care nu a mai avut loc. Dupa incaierare, un barbat a ajuns la spital cu traumatism toracic, iar o femeie cu rani la cap, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu il…

- Un accident cu doua autovehicule s-a produs miercuri dimineața in jurul orei 9,30 pe șoseaua Dej-Baia Mare, intre localitațile Cașeiu și Urișor. La locul accidentului a intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD . Pompierii au gasit la locul evenimentului doua autoturisme…

- Cantaretul britanic Rod Stewart, in varsta de 74 de ani, a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer la prostata in urma cu aproximativ trei ani, dar boala este in remisie din luna iulie.

- Momentul in care o fetița de doar zece ani s-a casatorit cu un barbat de 22 de ani, in Iran, a fost filmat, iar imaginile facute publice pe rețelele sociale au starnit reacții negative atat in țara respectiva, cat și in alte colțuri ale lumii.

- Cantarețul american Eddie Money, cunoscut pentru piesele precum ”Take Me Home Tonight” și ”Baby Hold On”, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, dupa ce s-a confruntat cu ma multe complicații aparute in urma unei intervenții chirurgicale pe cord.

- O mama din Medgidia a alertat autoritatile dupa ce fiica ei de 15 ani ar fi fost rapita de un barbat din Tulcea. Cand au facut cercetari, politistii au aflat ca de fapt, intre familia fetei si presupusul rapitor exista o intelegere. Tanarul ar fi primit chiar bani, ca sa o ia pe fata de nevasta.

- Cantaretul american Eddie Money, cunoscut pentru hituri precum "Take Me Home Tonight", a anuntat ca a fost diagnosticat cu cancer la esofag in faza terminala, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Artistul a facut anuntul intr-o inregistrare video publicata sambata, care va fi inclusa…