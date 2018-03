Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a strecurat cu greu in turul III la Miami, chiar daca n-a intalnit vreo forta a circuitului feminin. In urmatoarea runda insa, ea va avea in fata o jucatoare redutabila.

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a castigat joi meciul cu sportiva franceza Oceane Dodin (locul 98 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5, si s-a calificat in turul trei al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, SUA, dotat cu premii totale in valoare de aproape opt milioane de dolari.

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria chinuita de azi contra franțuzoaicei Oceane Dodin : ”A fost un meci nebun!”. „Sunt obișnuita cu meciurile tari, am avut multe. Am vrut sa raman focusata și am caștigat. A fost greu sa joc impotriva unei astfel de adversare, care a lovit foarte puternic. Prima…

- Istovita dupa mai multe schimburi grele din timpul meciului, Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas sa piarda meciul cu frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA."Am avut multe meciuri grele, sunt obișnuita. Am vrut sa raman concentrata și sa nu renunț. Am luptat pana…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. Are mulți fani, printre care și Simona Halep. Recent, cei doi au fost fotografiați la Miami. Tenismena participa la un turneu de categorie Premier Mandatory, in timp ce cantarețul se afla in vacanța. Inaintea partidei cu Oceane Dodin, Simona…

- Simona Halep va juca, joi, cu Oceane Dodin, dar pana la ora meciului si-a gasit timp pentru putina destindere. Sportiva apare intr-o fotografie postata pe Instagram de Horia Tecau. cei doi sunt la o masa, alaturi de mai multe persoane, printre care si Smiley. "Vizita surpriza pe platou", a…

- Simona Halep, liderul WTA, a oferit asigurari la Miami ca s-a recuperat dupa problemele pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte „pregatita” sa debuteze la competitia din Florida, care va fi una „foarte dificila”. Halep, revenita…

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Simona Halep a postat pe Instagram cu o fofografie in care apare alaturi de Serena Williams. In imagine, cele doua sportive par sa se distreze de minune impreuna. Iar dupa ce au vazut forografia, fanii au parut foarte incantați. “Happy @serenawilliams is back”, a scris…

- Caroline Wozniacki afirma ca i-ar fi “imposibil” sa calce pe urmele bunei sale prietene Serena Williams si sa revina in circuitul profesionist dupa ce ar aduce pe lume copil, asa cum a facut campioana americana , informeaza Agerpres. “Serena este o sportiva incredibila. Ii place sa joace si cred ca…

- Simona Halep, locul 1 mondial in clasamentul WTA, se afla la turneu de la Miami. Romanca nu se ferește sa iși ascunda slabiciunea ei. Dupa fiecare meci, fie ca il pierde, fie ca il caștiga, jucatoarea de tenis distribuie cate o imagine sau un filmuleț cu nepoțica ei pe conturile de socializare.…

- Simona Halep, numarul unu mondial, este principala favorita a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, si va intra direct in runda a doua, unde o va infrunta pe castigatoarea dintre Veronica Cepede Royg (Paraguay) si o jucatoare venita din calificari. In turul al treilea,…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep revine in circuitul WTA la turneul de la Indian Wells, acolo unde va debuta saptamana viitoare, din postura de favorita numarul 1 mondial. Indian Wells va fi urmat de turneul de la Miami.

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Fostul lider mondial Serena Williams, care nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza pricinuita de nasterea primului ei copil, a primit wild card la turneul Premier Mandatory de la Miami, la care va lua parte si Simona Halep, au anuntat organizatorii competitiei. Jucatoarea americana, in varsta…

- Simona Halep (1 WTA) și Caroline Wozniacki (2 WTA) joaca astazi de la 10:30 in finala Australian Open. Fanii danezi au luat cu asalt arena Rod Laver cu o ora inaintea partidei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT AICI și in direct pe Eurosport 1. ...

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2 pe sportiva ceha Karolina Pliskova. Performanța romancei l-a uimit și Darren Cahil, antrenorul Simonei. Momentul a fost amintit și pe pagina de Twitter a Australian Open.

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul II la Australian Open, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. (Detalii aici). In setul secund, cand conducea cu 1-0, Simona Halep a trecut prin momente dificile. Jucatoarea noastra a facut o alunecare, pentru a…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 05:30, in primul tur al Australian Open. Caștigatoarea acestui meci o va intalni in turul doi pe invingatoarea dintre Eugenie Bouchard și Oceane Dodin. Aceasta va fi prima intalnire…

- Serena Williams a anuntat ca nu va participa la Australian Open, acolo unde e detinatoarea trofeului si, cel mai probabil, revenirea sa pe teren se va produce in luna martie, la Indian Wells sau la Miami.

- Dupa ce au reușit sa caștige finala la dublu a turneului de la Shenzen, Simona Halep și Irina Begu au mers la o conferința de presa. Irina Begu a avut doar cuvinte frumoase de spus despre Simona. “E un lucru special sa joc impreuna cu Simona, un sentiment grozav. Ne cunoaștem de cand eram mici.... View…