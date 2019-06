Momentul în care Papa Francisc recită din Eminescu „Tinerii infloresc cand se simt iubiți. Toți inflorim cand ne simțim iubiți pentru ca iubirea prinde radacini și ne cheama sa ne infigem aceste radacini in viața celorlalți. Așa cum ne spun acele frumoase cuvinte ale poetului vostru național care dorea dulcii sale Romanii . Eminescu a fost un mare poet, dar a dat dovada si de o mare maturitate, si pentru aceasta a dorit ca fratii sai sa se simta intr-adevar frati in Romania. Noi apartinem unii altora, iar fericirea noastra personala se realizeaza facandu-i fericiti pe ceilalti. Toate celelalte sunt povesti”, a spus Papa Francisc in discursul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

