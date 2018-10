Stiri pe aceeasi tema

- Pamantul s-a lichefiat in timpul cutremurului de saptamana trecuta din Indonezia, iar imaginile teribile cu cladirile luate de valurile de sol au facut inconjurul lumii. Pamantul ajunge in timpul unui seism de mare intensitate precum o mare cu valuri, purtand pe sute de metri distanța cladirile și obiectele…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters. De asemenea, peste 350 de oameni au fost raniti. UPDATE 13:18 Sute de morți in urma…

- Numeroase cladiri au fost distruse dupa seismul de 7,5 produs vineri pe insula Sulawesi din centrul Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, care nu au oferit insa informatii despre existenta unor eventuale victime omenesti. Un tsunami a fost inregistrat in orasul Palu, informeaza AFP. "Am primit…

- Indonezia a fost, din nou, :inta unui cutremur de propor:ii. Un seism de 7,5 grade pe scara Richter a lovit, vineri, Insulele Sulawesi, informeazE Institutul American de GeofizicE USGS, potrivit AFP.

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc in fiecare an, pe 14 septembrie, Inaltarea Sfintei Cruci pe care a fost rastignit Mantuitorul. In credinta populara se spune ca cine tine cont astazi de cateva lucruri va avea belsug si spor in casa. In popor, aceasta sarbatoare se mai numeste si Ziua Crucii si este…

- Cutremurul de duminica a avut magnitudinea de 6,3 pe scara Richter si o adancime de 7,9 km. Nu se stie deocamdata daca exista victime. Locuitorii din zona au declarat ca seismul s-a simtit puternic in estul insulei iar oamenii au iesit pe strazi. Autoritatile au comunicat ca inca evalueaza…

- Bilantul oficial al persoanelor decedate in urma seismului catastrofal care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 168, a anuntat joi Agentia nationala de gestionare a dezastrelor (BNPB). Purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Nurgroho, a admis ca cifrele date publicitatii…

- Cutremur in Bali, duminica dimineața, 29 iulie. Cel putin 10 victime au murit in urma seismului și mai mulți raniți au fost transportați de urgența la spital.Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…