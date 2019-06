Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a surprins, cu ajutorul camerei de pe masina, momentul accidentului de sambata, din Floresti, in care o tanara a fost izbita de un autoturism in timp ce traversa pe culoarea rosie a semaforului.

- Un barbat de 41 de ani s-a impuscat in cap duminica seara, 26 mai, la Cluj-Napoca. Daca initial s-a luat in calcul varianta unui accident, imaginile de pe camerele de supraveghere clarifica situatia: a fost o sinucidere.

- Un calator a surprins momentul in care autocarul surprins de tornada care s a abatut ieri asupra judetul Calarasi a fost rasturnat pe camp. In imaginile surprinse de calator se observa cum tornada se apropie de autocar si in scurt timp se creeaza panica printre pasageri. Reamintim ca, un accident rutier…

- Un copil de cinci ani și mama sa au ajuns la spital, dupa ce un troleibuz de pe ruta 22 din Chișinau s-a lovit cu un microbuz. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, la intersecția strazilor Pelivan și Alba Iulia.

- O gimnasta si-a rupt ambele picioare in timpul unui exercitiu la sol. Momentul a fost surprins de camere care trasnmiteau live la TV concursul de gimnastica la care participa sportiva. Filmarea a ajuns in scurt timp si pe internet si a devenit in virala.Gimnasta Samantha Cerio s-a accidentat grav in…

- Pe 9 februarie, rapperul Willie Bo a murit, dupa ce a fost impușcat cu nu mai puțin de 25 de gloanțe, de catre șase polițiști. Momentul a fost filmat, iar videoul a fost facut public abia acum, la trei luni de la tragedie.

- Viktoria Kravchenko, in varsta de 33 de ani, se afla pe scaunul din dreapta al unui BMW X6, in momentul in care a fost implicata intr-un tragic accident, din cauza vitezei, potrivit Mirror. Mașina s-a lovit puternic de un stalp de electricitate, iar in urma impactului, mașina a luat foc.…