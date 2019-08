Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul Solar si Heliosferic (SOHO) a înregistrat joi, 15 august, o cometa care s-a prabusit în Soare, conform unui anunt facut de astronomul Tony Phillips din cadrul Space Weather, informeaza sâmbata SPACE.com.

- Observatorul Solar si Heliosferic (SOHO) a inregistrat joi, 15 august, o cometa care s-a prabusit in Soare, conform unui anunt facut de astronomul Tony Phillips din cadrul Space Weather, informeaza sambata SPACE.com.

- O vijelie puternica care s-a abatut aproape o ora peste Brasov a facut prapad. Din fericite, nimeni nu a fost ranit. Sistemul de canalizare a fost depasit de cantitatile mari de apa care carau noroi, crengi si alte resturi intalnite in cale. In plus, mai mulți copaci s-au rupt, provocand pagube materiale.

- Loredana Chiperi a prezentat, la Lumea Nevazuta, de la Antena 3, horoscopul saptamanii 30 iunie - 6 iulie 2019. Astrologul a vorbit și despre efectele pe eclipsa de Soare le va avea asupra zodiilor.

- Sondele spatiale vor aștepta cometa in punctul Lagrange L2 dintre Soare și Pamant, situat la 1,5 milioane kilometri in ,,spatele” Pamantului vazut dinspre Soare. Acestea se vor indrepta spre cometa inca nedescoperita in momentul in care aceasta se va apropia de Pamant. Imaginea nu este la scara. Credit:…

- O adolescenta in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce leagnul in care se afla s-a rupt la inalțime și ș-a prabușit la pamant. Momentul terifiant a fost filmat, din greșeala, de un martor. Incidentul a avut loc in parcul de distracții din orașul Jizak, din Uzbekistan.

- Clipe de groaza pentru locuitorii orașului Otaci. Momentul in care un bloc de locuit cu noua etaje s-a prabușit in fața locuitorilor a fost surprins de camere video.Potrivit purtatorul de cuvant ISGU, 46 de persoane au fost evacuate, inclusiv 11 copii.

- Cea mai grava problema, de fapt, ar fi cea cu alunițele. Expunerea lor la soare poate duce, in cazuri rare, ce-i drept, la cancer de piele, numit melanom și din pacate este un cancer destul de agresiv, depistat, cel puțin la noi in Romania, in faze destul de avansate, ceea ce implica probleme mari,…