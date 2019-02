Stiri pe aceeasi tema

- Epopeea dezinsecției depașește noi culmi. Licitația inceputa in prima parte a anului trecut de primarie avea caștigator in toamna, cand primarul Nicolae Robu anunța ca municipalitatea ar urma sa semneze contractul pe patru ani cu firma Deraton, care a depus o oferta de 10,8 milioane de lei…

- Saptamana viitoare, Primaria Timișoara va semna un contract pe o perioada de patru pentru salubrizarea strazilor cu firma Brantner Servicii Ecologice din Cluj. Licitația s-a incheiat și nimeni n-a facut contesație, a declarat satisfacut primarul Nicolae Robu, intr-o conferința de presa susținuta la…

- Sezonul acesta, SDM iși face de cap pe strazile Timișoarei, fiind nevoita sa deszapezeasca orașul. Pentru ca licitația inceputa de primarie a eșuat, reprezentanții instituției de pe C.D. Loga au cerut Autoritații Naționale de Achiziții Publice sa fie de acord cu o negociere directa cu potențiali…

- Lucrarile pentru transformarea strazilor din centrul istoric in zona pietonala se mișca lent, a recunoscut, astazi, primarul Timișoarei, Nicolae Robu. Acest a susținut ca va discuta cu directorul de la Societatea de Drumuri Municipale pentru ca pe șantier sa fie mai mulți muncitori și sa se incheie…

- Sanda Grebla, consiliera personala a lui Nicolae Robu, a ajuns sa ocupe o funcție de conducere in cadrul Primariei Timișoara. Concret, Sanda Grebla conduce serviciul Unitatea de implementare proiecte angajate ca și capitala europeana a culturii (UIPACEC). Consiliera primarului Timișoarei ocupa aceasta…

- Patinoarul sintetic din Parcul Copiilor, o investiție care se ridica la 440.000 de lei, bani din bugetul local al Primariei Timișoara, a fost dat uitarii. In schimb, va aparea un alt patinoar cu gheața chiar in centrul Timișoarei, in Piața Libertații. De data aceasta, vorbim de un patinoar privat, cu…

- Cei 43 de asistați sociali din Timișoara au fost puși deja la munca, la ordinul primarului Nicolae Robu. Astazi, edilul a facut public, pe pagina sa de Facebook, un filmuleț in care apar mai mulți beneficiari de ajutor social care dau cu matura pe o strada din centrul Timișoarei. “A munci, indiferent…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a anuntat ca asistatii social care sunt apti de munca vor fi scosi in oras si pusi sa dea cu matura, in urma crizei fortei de munca pentru curatenia stradala. In momentul de fata doar 20 de persoane sunt angajate pentru spatiile verzi, asadar gunoaiele ii depasesc,…