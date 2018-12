Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru pasagerii unui zbor de la Las Vegas la Tampa, in SUA. Oamenii au putut vedea cum unul dintre motoarele aeronavei s-a dezintegrat in aer. Chiar daca era o situație periculoasa, cei care se aflau la bord au filmat momentul. In imagini se poate vedea cum motorul se dezintegreaza,…

- Unui mexican de 35 de ani care a urcat intr-un autobuz cu gandul de a jefui pasagerii i s-au naruit planurile cand a vazut ca unul din calatori era chiar mama lui. Femeia nu a stat prea mult pe ganduri și i-a aplicat fiului ei o corecție fizica. Dupa ce s-a urcat in mijlocul de transport, talharul…

- Prințul Harry și Meghan Markle se afla intr-un turne oficial in Pacific. Cei doi au fost primiți cu flori de o mulțime de oameni. In timp ce Prințul Harry vorbea cu un oficial australian in zona gradinii...

- Scene incredibile in Ramnicu-Valcea! Cațiva angajați au umplut portbagajul unei mașini de lux cu...bitum! Oamenii turnau asflat pe o strada din oraș, intre blocuri. Cand au crezut ca nu ii vede nimeni, muncitorii au luat asfaltul și l-au bagat in mașina de 20.000 de euro.Primarul orașului,…

- Politistii din Caras-Severin sunt in alerta, dupa ce o resiteanca a postat pe Facebook un filmulet in care apare o femeie care isi tara, in lesa, cainele care parea mort. Oamenii legii au de dezlegat mai multe probleme. In primul rand trebuie sa o identifice pe femeie, apoi sa stabileasca ce s-a intamplat,…