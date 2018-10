Momentul in care interlopul Briceag moare intr-un accident rutier, in propriul Porsche Cayenne! Facea LIVE pe Facebook! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani din Craiova a murit, in acest weekend, dupa ce a intrat cu mașina, intr-un stalp de beton.Potrivit site-ului Ziarul de Craiova, barbatul, cunoscut pentru legaturi cu lumea...

- La Craiova, Daniel Radu, zis Briceag, in varsta de 48 de ani, a murit, duminica dupa-amiaza, in timp ce gonea cu masina si facea live pe Facebook. Din cauza vitezei si a neatentiei, soferul a pierdut controlul volanului si masinii de lux pe care o conducea. Craioveanul avea un Porsche Carrera si a murit,…

- Dupa accidentul care a șocat Romania, in urma caruia au murit 9 romani, in Ungaria, in timp ce șoferul transmitea live, pe Facebook, o alta tragedie s-a petrecut in același fel. La Craiova, Daniel Radu, zis Briceag, in varsta de 48 de ani, a murit, duminica dupa-amiaza, in timp ce gonea cu mașina…

- Povestea Andreei, o tanara de 25 de ani care a murit saptamana trecuta in județul Vrancea intr-un accident rutier, a emoționat o țara intreaga. Prietenii tinerei au facut un apel pe Facebook, dupa ce cațelușa pe care o iubea nespus de mult a disparut dupa moartea acesteia. Dupa accidentul in care Andreea…

- Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a scris pe Facebook, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, ca "totul este in ordine, fara traumatisme grave", nici la el, nici la membrii familiei.

- Un cumplit accident rutier a avut loc pe șoseaua care leaga Piteștiul de Curtea de Argeș. O femeie de 86 de ani a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accident rutier grav petrecut pe șoseaua care leaga Piteștiul de Curtea de Argeș. Șoferul unei mașini, in […] The post Accident…

- Matei Uncheasu, adolescentul de 16 ani care a condus sub influenta bauturilor alcoolice si fara permis, a cerut magistratilor sa fie judecat in sare de libertate, insa cererea i-a fost respinsa. Cand va incepe scoala, adolescentul va putea merge la cursuri, la Colegiul National Carol I, dar va fi obligat…

- Cabral Obaka a fost implicat intr-un accident rutier și a povestit cu lux de amanunte intamplarea prin care a trecut. Totul s-a intamplat pe autostrada București-Ploiești. Celebrul prezentator s-a speriat de moarte in momentul incidentului. Din fericire, nu a pațit nimic. „Azi noapte ma intorceam prin…